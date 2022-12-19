«Укренерго» оцінило стан енергосистеми після ворожих обстрілів: де найскладніша ситуація

Протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні

Після нічних ударів Росії по інфраструктурі України склалася важка ситуація в енергосистемі. В низці областей запровадили аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Як зазначається, протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.

«Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів», - пише «Укренерго».

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Там, де це є можливо, ремонтні бригади розпочинають роботи. Також є пошкодження в південному та східному регіонах внаслідок артилерійського обстрілу деокупованих районів.

Найскладніша ситуація спостерігається в центральному, східному та дніпровському регіонах, а аварійні відключення введено в:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Київській області;

Києві.

«Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час», – додали в пресслужбі.

Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.