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«Укренерго» оцінило стан енергосистеми після ворожих обстрілів: де найскладніша ситуація

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» оцінило стан енергосистеми після ворожих обстрілів: де найскладніша ситуація
Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні

Після нічних ударів Росії по інфраструктурі України склалася важка ситуація в енергосистемі. В низці областей запровадили аварійні відключення.  Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.

«Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів», - пише «Укренерго».

Там, де це є можливо, ремонтні бригади розпочинають роботи. Також є пошкодження в південному та східному регіонах внаслідок артилерійського обстрілу деокупованих районів.

Найскладніша ситуація спостерігається в центральному, східному та дніпровському регіонах, а аварійні відключення введено в:

  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Київській області;
  • Києві.

«Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час», – додали в пресслужбі.

Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

Теги: енергетика ворог Укренерго обстріл війна

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