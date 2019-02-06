Гройсман закликав українців займатися коханням



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Володимир Гройсман дозволив 14 лютого займатися сексом без розписки

Глава українського уряду з гумором прокоментував впровадження в Україні електронної послуги е-малятко

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну в середу, 6 лютого, закликав українців займатися любов'ю, а «про документи подбає Мін'юст».

Міністр юстиції Павло Петренко нагадав, що в Україні планують ввести електронну послугу е-малятко, завдяки якій сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, грошову допомогу, інші документи в режимі онлайн.

«Діти - це найдорожче, що в нас є, тому потрібно завжди в них інвестувати найкраще. Займайтеся коханням, а про документи подбає Мін'юст», - додав глава уряду Володимир Гройсман.

Також Петренко нагадав, що 14 лютого органи реєстрації шлюбів у Києві працюватимуть до 24:00 і можна буде скористатися послугою «шлюб за добу».

На що прем'єр відповів, що «14 лютого можна буде займатися любов'ю без документів».