Хомчак розповів про «нездорові стосунки» військових у ЗСУ



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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак

За словами Хомчака, коли солдат бачить проблему, він йде з нею не до командира, а звертається до волонтерів

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що однією з основних проблем у ЗСУ є «нездорові стосунки» між військовослужбовцями. Про це він сказав у інтерв'ю «Донбас.Реалії».

«Проблема, яку я бачу, - проблема стосунків у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення... Тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання... Коли солдат має проблему чи бачить проблему, чи порушення, і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба «зайти наверх», щоб «зверху» це питання вирішили... Я так розумію, що в колективі при цьому - нездорові стосунки, потрібно їх змінити», - сказав Хомчак.

За його словами, кадрові перепризначення не в змозі вирішити основні проблеми у лавах ЗСУ.

«Оцінка результатів перевірки має бути не те, що я когось перепризначив - 10-20-30 посадовців різних рівнів. Основне завдання не просто усіх познімати. Це ж не піар, це — робота. Головне не втратити управління, не зламати правильну систему, що працює, а підкоригувати її. І це не означає, що треба усіх звільняти. І, якщо мене хтось не зрозуміє і не змінить стосунки — на усіх рівнях, як вони повинні відбуватися, - звичайно, будуть кадрові рішення», - сказав Хомчак.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак виступає проти переговорів з бойовиками на окупованому Донбасі.