Хомчак прокоментував ймовірність переговорів з бойовиками на Донбасі



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Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак

Керівник Генштабу заявив, що проти будь-яких переговорів з РФ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак виступає проти переговорів з бойовиками на окупованому Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю «УНІАН».

Він заявив, що проти будь-яких переговорів з РФ.

«Я начальник Генерального штабу - у мене зовсім інші функції, я не парламентер. Нехай переговорники кажуть - це Міністерство закордонних справ, інші, тобто ті структури, які повинні вести переговори. Я вмію керувати, готувати ЗСУ до всіх можливих загроз, до адекватного реагування, причому з мінімальними втратами», - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив про необхідність проведення референдуму щодо діалогу з РФ. У зв'язку з цим Володимир Зеленський пояснив, що цей референдум не має законодавчої ініціативи. Зеленський назвав його способом з’ясування думку суспільства.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Раніше повідомлялося, що Хомчак пояснив, чому генерал Луньов не віддав честь Зеленському. За словами Хомчака, генерал Луньов просто «перехвилювався, і злого умислу в його діях не було».