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Грози та дощі: прогноз погоди в Україні на 26 квітня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Грози та дощі: прогноз погоди в Україні на 26 квітня
В Україні сьогодні збережеться мінлива волога погода
фото glavcom.ua

У західних та східних областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози

В деяких регіонах України, 25 квітня, на зміну теплій сонячній погоді прийдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Мінлива хмарність. У західних та східних областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози. На решті території України без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°. На високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° вище нуля.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза . Вітер південний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19° з позначкою плюс.

У столиці вночі 7-8°, вдень 15-17° тепла.

Теги: прогноз погоди Київ Україна

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