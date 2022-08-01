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Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 05:31 glavcom.ua
Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня

Протягом дня понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів

Останній місяць літа розпочнеться грозами на Заході й Півдні України. Водночас у більшості східних регіонів України збережеться спека. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
 
Протягом дня понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході до +34 градусів. Найнижча температура повітря очікується на Заході +18+22 градуси.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчої ночі короткочасні дощі пройдуть у західних областях, окрім Львівщини. Також опади подекуди будуть у південних та центральних регіонах. Водночас сухо буде на Півночі та сході України.

Грози та спека: прогноз погоди на 1 серпня фото 1

Вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами посуне в східному напрямку, тому, знову ж, вранці та вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, охоплять центральні області, південну частину, затримаються у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Північ, північний схід та значна частина Західної України буде вже без опадів,
– йдеться у повідомленні.

Ввечері на Заході опади припиняться. Натомість на решті території України домінуватиме волога погода з дощами та грозами.

У Києві 1 серпня передбачається спекотна погода – вдень до +30 градусів. Більша частина доби в Києві буде сухою, однак ввечері пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Теги: дощ прогноз погоди

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