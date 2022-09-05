Солдат Луценко пояснив, як ЗСУ можуть розгромити 20 тис. окупантів на Херсонщині
«Ця війна надовго. Не чекайте переможного фіналу «через 2-3 тижні»
Визволення правобережної частини Херсонщини – головне завдання української армії на осінь 2022 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який захищає Україну на фронті.
«По-перше, це наш обов'язок звільнити героїчних херсонців. По-друге, викинути росіян з цього плацдарму означає унеможливити їх новий раптовий наступ на Миколаїв, Нікополь, Одесу. По-третє, це буде чіткий знак, що Путін програє цю свою злочинну війну», – пише Луценко.
Колишній генеральний прокурор розповів про методи, завдяки яким 20-тисячне угрупування росіян навколо Херсона буде розгромлене. І притому, підкреслює Луценко, без жахливих втрат української армії та при лобових атаках у степу проти ворожої артилерії, бронетехніки та авіації, які переважають в 5-7 разів.
Колишній генпрокурор навів кілька аргументів на користь української армії і за рахунок чого вдасться розгромити російські окупаційні війська.
«Як? У першу чергу знищенням постачання боєкомплекту. В день орки вистрілюють тут близько 10 тис. снарядів. Це – 5000 тонн за 10 днів. Без мостів стільки боєкомплектів підвезти паромами неможливо. Тому – слава Хаймарсам і насолоджуйтесь русо-бавовною. По-друге, без мостових переходів у росіян скоро забракне палива. А близько 1200 одиниць різної техніки жеруть дизель щоденно. По-третє, новітні західні ракети, які самонаводяться на російські ракети ПВО (точніше, радари ПВО, – ред), працюють добре і дірок в небі над окупаційними військами стає все більше. Про це свідчать свіжі відео роботи Байрактарів і палаюча бронетехніка русні.
І по-четверте, орки все частіше панікують від несподіваних і болючих ударів ЗСУ. Вони звикли до війни на відстані, коли їхня арта, вертольоти і танки користуються чисельною перевагою і стирають наші позиції за 10-15 км. Аж все змінилося – під ударами західної техніки ці переваги зникають. Тому вони тікають. Але позаду величезний Дніпро. І раки», – пояснює Луценко.
Ексгенпрокурор зазначає, що все буде добре, але не так скоро, як в кіно. Бо кожен загиблий чи поранений солдат для нас – не статистика, а вища цінність.
«Ця війна надовго. Не чекайте переможного фіналу «через 2-3 тижні». Не вірте в чудо-зброю, яка змете ворога як в кінобойовику. Хибні сподівання – шлях до розпачу і опускання рук. Ми виграємо витримкою, розумом і силою духу. А тим, у кого впав заряд у внутрішній «батарейці» – порада. Зверніть увагу на різкий ріст втрат росіян за останні тижні. Отримайте задоволення. І надішліть хоч пару гривень на потреби ЗСУ. Відразу відчуєте співпричетність до Перемоги», – підсумовує колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.
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