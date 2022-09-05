Солдат Луценко пояснив, як ЗСУ можуть розгромити 20 тис. окупантів на Херсонщині

«Ця війна надовго. Не чекайте переможного фіналу «через 2-3 тижні»

Визволення правобережної частини Херсонщини – головне завдання української армії на осінь 2022 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який захищає Україну на фронті.

«По-перше, це наш обов'язок звільнити героїчних херсонців. По-друге, викинути росіян з цього плацдарму означає унеможливити їх новий раптовий наступ на Миколаїв, Нікополь, Одесу. По-третє, це буде чіткий знак, що Путін програє цю свою злочинну війну», – пише Луценко.

Колишній генеральний прокурор розповів про методи, завдяки яким 20-тисячне угрупування росіян навколо Херсона буде розгромлене. І притому, підкреслює Луценко, без жахливих втрат української армії та при лобових атаках у степу проти ворожої артилерії, бронетехніки та авіації, які переважають в 5-7 разів.

Колишній генпрокурор навів кілька аргументів на користь української армії і за рахунок чого вдасться розгромити російські окупаційні війська.

«Як? У першу чергу знищенням постачання боєкомплекту. В день орки вистрілюють тут близько 10 тис. снарядів. Це – 5000 тонн за 10 днів. Без мостів стільки боєкомплектів підвезти паромами неможливо. Тому – слава Хаймарсам і насолоджуйтесь русо-бавовною. По-друге, без мостових переходів у росіян скоро забракне палива. А близько 1200 одиниць різної техніки жеруть дизель щоденно. По-третє, новітні західні ракети, які самонаводяться на російські ракети ПВО (точніше, радари ПВО, – ред), працюють добре і дірок в небі над окупаційними військами стає все більше. Про це свідчать свіжі відео роботи Байрактарів і палаюча бронетехніка русні.

І по-четверте, орки все частіше панікують від несподіваних і болючих ударів ЗСУ. Вони звикли до війни на відстані, коли їхня арта, вертольоти і танки користуються чисельною перевагою і стирають наші позиції за 10-15 км. Аж все змінилося – під ударами західної техніки ці переваги зникають. Тому вони тікають. Але позаду величезний Дніпро. І раки», – пояснює Луценко.

Ексгенпрокурор зазначає, що все буде добре, але не так скоро, як в кіно. Бо кожен загиблий чи поранений солдат для нас – не статистика, а вища цінність.

«Ця війна надовго. Не чекайте переможного фіналу «через 2-3 тижні». Не вірте в чудо-зброю, яка змете ворога як в кінобойовику. Хибні сподівання – шлях до розпачу і опускання рук. Ми виграємо витримкою, розумом і силою духу. А тим, у кого впав заряд у внутрішній «батарейці» – порада. Зверніть увагу на різкий ріст втрат росіян за останні тижні. Отримайте задоволення. І надішліть хоч пару гривень на потреби ЗСУ. Відразу відчуєте співпричетність до Перемоги», – підсумовує колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Луценко вказує на різкий ріст втрат росіян за останні тижні фото: Юрій Луценко/Facebook

Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.