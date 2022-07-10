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  4. Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)
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    Події в Україні

    Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)

    У вільний час бійці тероборони читають книги - Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)
    У вільний час бійці тероборони читають книги
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону ТРО розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

    «Наш формат», з яким я видав багато гарних книг, прислав подарунки. Серед них особливої уваги заслуговує «Невідкладна військова хірургія» та «Тактика легкої піхоти»», – повідомив Луценко.

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    Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)
    Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)
    Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)

    За словами ексгенпрокурора, найпопулярнішою серед бійців є книга «Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки» авторів Міхаеля Бар-Зохара та Ніссіма Мішаля.

    «Моссад» – бестселер. За ним черга», – підсумував Луценко.

    Раніше Луценко показав, як вправляється із кайлом – поглиблює ним окоп.

    Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

    Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: росія Юрій Луценко окупанти СБУ книги війна Олександр Турчинов Україна окупація #stoprussia
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    Луценко продемонстрував фронтовий «духовний боєкомплект» (фото)