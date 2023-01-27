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Хмарно, подекуди невеликі опади: прогноз погоди на 27 січня

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Хмарно, подекуди невеликі опади: прогноз погоди на 27 січня
фото з відкритих джерел

27 січня сніжитиме лише на Півночі

Опадів в більшості регіонів синоптики не прогнозують.
У п’ятницю, 27 січня, в Україні збережеться морозна погода. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 7-13°. Вдень підніматиметься ближче до нуля. Традиційно на плюсову температуру можуть разраховувати тільки мешканці Криму та Закарпаття. Невеликий сніг очікується в північних та західних областях. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненями. У Карпатах, більшості північних областей вночі очікується невеликий сніг. Такі ж опади будуть характерні вже вдень для Хмельниччини та Вінниччини. В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3-8 м/с.

Вночі у східних областях температура становитиме від -8° до -13°. На решті території буде 2-7° морозу

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. Втім, в Криму та на Закарпатті повітря прогріється до показника від 4° до +9°.

Хмарно, подекуди невеликі опади: прогноз погоди на 27 січня фото 1

У Києві та області 27 січня буде хмарно. Місцями невеликий сніг. Швидкість південно-східного  вітру становитиме 3-8 м/с.

Вночі на території області температура буде 2-7° морозу, а вдень від -3° морозу до +2° тепла. У Києві вночі обіцяють 2-4° морозу, а вдень буде близько 0°.

Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер

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