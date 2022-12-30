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Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
фото ілюстративне

Більшість українців проголосували за святкування Різдва 25 грудня

У «Дії» завершили опитування з приводу того, коли святкувати Різдво. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На питання «Якій даті святкування Різдва ви віддаєте перевагу», дали відповідь понад 1,5 млн українців. Це опитування стало наймасовішим з усіх, що проводилися у «Дії».

Найбільше українців підтримали дату 25 грудня – 903 265 голосів. 7 січня хочуть святкувати Різдво 390 125 людей. Ще 192 788 – в обидві дати.

Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування фото 1

Додамо, що «Главком» теж провів опитування щодо святкування дати Різдва. Станом на 13:35 30 грудня: 56,73% (30 977 опитуваних) хочуть відзначати народження Христа 25 грудня; 7,94% (4334 опитуваних) – 7 січня; 29,99% (16376 людей) – в обидві дати. Ще 5,34% – не святкують Різдво.

Читайте також: Чи можна святкувати Різдво у час війни?
Теги: Україна росія війна Різдвяні свята

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