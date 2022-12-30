Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування

Більшість українців проголосували за святкування Різдва 25 грудня

У «Дії» завершили опитування з приводу того, коли святкувати Різдво. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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На питання «Якій даті святкування Різдва ви віддаєте перевагу», дали відповідь понад 1,5 млн українців. Це опитування стало наймасовішим з усіх, що проводилися у «Дії».

Найбільше українців підтримали дату 25 грудня – 903 265 голосів. 7 січня хочуть святкувати Різдво 390 125 людей. Ще 192 788 – в обидві дати.

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Додамо, що «Главком» теж провів опитування щодо святкування дати Різдва. Станом на 13:35 30 грудня: 56,73% (30 977 опитуваних) хочуть відзначати народження Христа 25 грудня; 7,94% (4334 опитуваних) – 7 січня; 29,99% (16376 людей) – в обидві дати. Ще 5,34% – не святкують Різдво.