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Різдво відлунює брязканням зброї в Україні: привітання Патріарха Варфоломія

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Різдво відлунює брязканням зброї в Україні: привітання Патріарха Варфоломія
Патріарх Варфоломій у різдвяному привітанні говорив про Україну
фото: ec-patr.org

Україна переживає жахливі наслідки провокативної та несправедливої загарбницької війни, зазначив Патріарх Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій у Різдвяному привітанні говорив про Україну. Про це повідомляється на сайті Вселенського Патріарха.

«Сьогодні наша Свята Церква святкує Різдво у плоті предвічного Сина і Слова Божого. Це одне з найбільших свят нашої християнської віри, яке ми святкуємо з духовною свободою і радістю, незалежно від трагічних зовнішніх обставин. На жаль, цього року звістка доброї новини про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного та несправедливого вторгнення. Ця війна, спровокована агресією Російської Федерації в лютому минулого року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі», – заявив Варфоломій.

Він зазначив, що наш Спаситель благословляє «миротворців», бо «вони синами Божими назвуться».

«Свята Велика Церква Христова – яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці Х століття – продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни. Водночас Мати-Церква особливо думає про всіх вас, хто святкує Різдво Христове в цю холодну пору, особливо цього року в Україні, без електрики, без опалення, і невпинно молиться за негайне відновлення миру та справедливості, за відродження України», – йдеться з Різдвяному зверненні Патріарха Варфоломія.

Незважаючи на обставини, Варфоломій закликав святкувати Різдво Спасителя світу з духовною радістю

«Улюблені діти у Христі, Христос народився; славіте Його! Христос сходить із небес; приходьте і зустрічайте Його! Христос на землі; встаньте, щоб привітати Його! Незважаючи на обставини, святкуймо Різдво Спасителя світу з духовною радістю. Ми молимося, щоб усі ви могли насолоджуватися молитовними святими дванадцятьма днями Різдва, як справжньою повнотою часу та сяйвом світла вічності. Нехай прийдешній 2023 рік – добротою і благодаттю Божественного Слова, яке стало тілом для нас і нашого спасіння – стане періодом миру, любові та солідарності, справді роком праведності нашого Господа! Віримо, що тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву. Сподіваємося, коли дозволить час, знову відвідати вашу нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві! Бажаємо всім вам довгих і благословенних літ!» – привітав українців Вселенський Патріарх.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав зі світлим святом Різдва християн західного обряду. 

Міністерство оборони Великої Британії привітало українських військових із Різдвом.

 

Теги: церква свята православна церква президент Вселенський патріарх Варфоломій собор

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