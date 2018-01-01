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    Командир «Нацдружин» Михайленко: Я не пишаюсь тим, що сидів у тюрмі

    За словами Михайленка, у 2011-му його посадили через політичне замовлення
    Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко, який потрапив до тюрми у 2011-му через обвинувачення у замаху на вбивство, зазначає, що не пишається тим, що сидів у тюрмі. Про це дружинник розказав у інтерв’ю «Главкому». «Не скажу, що я пишаюсь тим, що сидів у тюрмі, але пишаюсь тим, що я не зламався,
    • Сьогодні, 12:51
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    Ігор Михайленко
    Ігор Михайленко

    За словами Михайленка, у 2011-му його посадили через політичне замовлення

    Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко, який потрапив до тюрми у 2011-му через обвинувачення у замаху на вбивство, зазначає, що не пишається тим, що сидів у тюрмі. Про це дружинник розказав у інтерв’ю «Главкому».

    «Не скажу, що я пишаюсь тим, що сидів у тюрмі, але пишаюсь тим, що я не зламався, залишився тих же поглядів – ідей націоналіста», — говорить Михайленко.

    За його словами, це затримання було політичним замовленням.

    «Я це прекрасно розумію, це прекрасно розуміють мої соратники. Я цього не приховую і не соромлюсь цього жодним чином», — пояснює командир «Нацдружин».

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    Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко - колишній комбат «Азова» (позивний Черкас). Звільнився з лав Нацгвардії у лютому 2017 року. Відповідно до декларації за 2016-й, Ігор Володимирович Михайленко зареєстрований у Гуляйпільському районі Запорізької області, одружений. Нерухомості та іншого майна не має, заробіток становив 207,6 тис. грн на рік. У ЗМІ інформації про Михайленка обмаль. У 2016 році співробітник Антикорупційного бюро України Артем Фурманюк у виданні «Остро» написав про те, що «достеменно відомо, що Михайленко фігурує у кримінальному провадженні про збройне пограбування інкасаторів «Ощадбанку» в Запоріжжі 15 липня 2016 року». У 2011 році разом з Андрієм Білецьким був затриманий із обвинуваченням у замаху на вбивство. Вийшов на волю із СІЗО 25 лютого 2014-го року після ухвалення Верховною Радою постанови № 4202 «Про звільнення політвʼязнів». Нині Михайленко навчається в Острозький академії, здобуває фах юриста.
    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут.
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