Командир «Нацдружин» Михайленко: Я не пишаюсь тим, що сидів у тюрмі

За словами Михайленка, у 2011-му його посадили через політичне замовлення

Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко, який потрапив до тюрми у 2011-му через обвинувачення у замаху на вбивство, зазначає, що не пишається тим, що сидів у тюрмі. Про це дружинник розказав у інтерв’ю «Главкому». «Не скажу, що я пишаюсь тим, що сидів у тюрмі, але пишаюсь тим, що я не зламався,



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Ігор Михайленко

За словами Михайленка, у 2011-му його посадили через політичне замовлення

Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко, який потрапив до тюрми у 2011-му через обвинувачення у замаху на вбивство, зазначає, що не пишається тим, що сидів у тюрмі. Про це дружинник розказав у інтерв’ю «Главкому».

«Не скажу, що я пишаюсь тим, що сидів у тюрмі, але пишаюсь тим, що я не зламався, залишився тих же поглядів – ідей націоналіста», — говорить Михайленко.

За його словами, це затримання було політичним замовленням.

«Я це прекрасно розумію, це прекрасно розуміють мої соратники. Я цього не приховую і не соромлюсь цього жодним чином», — пояснює командир «Нацдружин».