Командир «Нацдружин» зізнався, що в організації б’ють її членів

Фізичні покарання, окрім «Нацжружин», використовує також і «Національний корпус»

В організації «Національні дружини» за провину можуть покарати фізично. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко. «Ми багато в чому традиціоналісти. Таке покарання є традиційним для українських козаків. Шомполами колись карали за найменші проступки і нічого



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Фото: instagram.com/ndrugua «Національні дружини»

Фізичні покарання, окрім «Нацжружин», використовує також і «Національний корпус»

В організації «Національні дружини» за провину можуть покарати фізично. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко.

«Ми багато в чому традиціоналісти. Таке покарання є традиційним для українських козаків. Шомполами колись карали за найменші проступки і нічого страшного не ставалося», — пояснює Михайленко.

Він переконаний, що «ці хлопці не напишуть заяви в поліцію про те, що їм палицею пройшлися по спині (посміхається), а достойно винесуть це покарання».

Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут