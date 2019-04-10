Комітет ВР підтримав законопроект про збільшення штрафів за непристебнутий ремінь безпеки



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Законопроект про підвищення штрафу в десять разів пройшов профільний комітет

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав законопроект №10131 «Про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами)».

«Це важливо. Це чекає суспільство», - прокоментував даний законопроект голова комітету Андрій Кожем’якін.

Депутати одностайно проголосували на його підтримку.

Даний проект закону піднімає з 51 до 510 грн штраф за ігнорування пасків безпеки та мотошоломів. Документ ініціювали 15 нардепів з різних фракцій на чолі з Антоном Геращенком.

Нагадаємо, попередня спроба прийняття схожого законопроекту була невдалою - Рада не змогла підвищити штрафи для водіїв за невикористання пасків безпеки.