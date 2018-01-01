Контрактники ЗСУ отримають компенсацію за оренду житла

Раніше це питання не було законодавчо врегульоване

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 5027, згідно з яким, контрактники будуть отримувати компенсацію за найом житла. За такий закон проголосували 230 народних депутатів. Тепер він чекає на підпис президента.



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Раніше це питання не було законодавчо врегульоване

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 5027, згідно з яким, контрактники будуть отримувати компенсацію за найом житла. За такий закон проголосували 230 народних депутатів.

Тепер він чекає на підпис президента. Законодавчим актом запроваджено виплату компенсації за піднайм (найом) жилого приміщення для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (у разі відсутності можливості їх розміщення в спеціальнопристосованих казармах або у сімейних гуртожитках).

Відзначається, що законопроект підготовили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, 8 лютого Верховна Рада посилила захист житлових прав дітей-переселенців.