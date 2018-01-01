Парламент дозволив дітям-переселенцям ставати на квартирну чергу

Внутрішньо переміщені діти-сироти будуть забезпечуватися житлом позачергово

Верховна Рада посилила захист житлових прав дітей-переселенців. Парламентарі 255 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект. Згідно з документом діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік



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Внутрішньо переміщені діти-сироти будуть забезпечуватися житлом позачергово

Верховна Рада посилила захист житлових прав дітей-переселенців. Парламентарі 255 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.

Згідно з документом діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.

Закон має набрати чинності через місяць з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко посилив захист прав дітей без батьківського піклування та сиріт. Зокрема, він підписав указ, яким визначив необхідність компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення та відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації.



