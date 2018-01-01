Кримчани через пропаганду не можуть навіть спокійно посповідатися, - архієпископ Климент
- Сьогодні, 06:53
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За словами архієпископа, єдине місце, де кримчани не чують політичної мішанини, яка вбивається їм у голови – це церква
Люди на окупованому півострові настільки втомилися від пропаганди та дезінформації, що навіть не можуть спокійно посповідатися у церкві.
Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.
«Політичні питання у церкві ми не обговорюємо. Ці питання нехай обговорюють за межами церкви. Але люди настільки втомилися від тієї пропаганди, від інформації, яка іде з телевізорів, що вони просто хочуть бігти від цього. І єдине місце, де вони не чують цієї усієї політичної мішанини, яка вбивається їм у голови – це церква. Ця мішанина призводить до того, що коли людина приходить до церкви, вона навіть не може спокійно посповідатися», - розповів він.
Архієпископ пояснив, що для сповіді людину потрібно заспокоїти і зосередити саме на молитві.
Також він повідомив, що під контролем українського патріархату в Криму залишається вісім-дев’ять храмів.
«Чи відбуваються у них служби залежить від того, чи приїжджає священик з материка», - додав Климент.
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