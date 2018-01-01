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    Кримчани через пропаганду не можуть навіть спокійно посповідатися, - архієпископ Климент

    За словами архієпископа, єдине місце, де кримчани не чують політичної мішанини, яка вбивається їм у голови – це церква
    Люди на окупованому півострові настільки втомилися від пропаганди та дезінформації, що навіть не можуть спокійно посповідатися у церкві. Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. «Політичні питання у церкві ми не обговорюємо. Ці питання нехай обговорюють за межами церкви.
    • Сьогодні, 06:53
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    <span>Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент</span>
    Фото: Главком
    Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

    За словами архієпископа, єдине місце, де кримчани не чують політичної мішанини, яка вбивається їм у голови – це церква

    Люди на окупованому півострові настільки втомилися від пропаганди та дезінформації, що навіть не можуть спокійно посповідатися у церкві.

    Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

    «Політичні питання у церкві ми не обговорюємо. Ці питання нехай обговорюють за межами церкви. Але люди настільки втомилися від тієї пропаганди, від інформації, яка іде з телевізорів, що вони просто хочуть бігти від цього. І єдине місце, де вони не чують цієї усієї політичної мішанини, яка вбивається їм у голови – це церква. Ця мішанина призводить до того, що коли людина приходить до церкви, вона навіть не може спокійно посповідатися», - розповів він.  

    Архієпископ пояснив, що для сповіді людину потрібно заспокоїти і зосередити саме на молитві.

    Також він повідомив, що під контролем українського патріархату в Криму залишається вісім-дев’ять храмів.

    «Чи відбуваються у них служби залежить від того, чи приїжджає священик з материка», - додав Климент.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Архієпископ Кримський УПЦ КП Климент: У мене була одна зустріч із Сергієм Аксьоновим. Думаю, це сталось після дзвінка з Москви

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