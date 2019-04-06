Лещенко пояснив свій статус у команді Зеленського



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Сергій Лещенко запевняє, що ніяких конкретних домовленостей з Зеленським у нього нема

Нардеп називає себе соратником кандидата у президенти

Екс-журналіст, народний депутат Сергій Лещенко назвав себе соратником кандидата у президенти Володимира Зеленського. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Лещенка, у ніч виборів до штабу Зеленського він завітав саме у цьому статусі, як і Руслан Рябошапка (раніше в інтерв’ю каналу «1+1» Зеленський назвав прізвище Рябошапки, відповідаючи на запитання про членів своєї команди – це було єдине прізвище, яке пролунало з вуст Володимира, - «Главком»).

«Нас – людей, які спілкувалися з Зеленським на різні теми – було четверо (власне Лещенко, Олександр Данилюк, Руслан Рябошапка, Айварас Абромавічус, – «Главком»). Говорили про міжнародні фінансові організації, економічні реформи, боротьбу з корупцією. Це не значить, що ми домінуємо з нашими думками, що ніхто не пропонує альтернативного порядку денного. З кожного брейнсторму Зеленський відбирає речі, які вважає корисними», - заявив Лещенко.

Водночас, нардеп зазначив, що ніяких конкретних домовленостей з Зеленським у нього нема.

«Якщо ти починаєш спілкування і зауважуєш, що ти це робиш з метою отримання певних бонусів, то це нечесні стосунки, які побудовані на розрахунку», - вважає політик.