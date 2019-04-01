Догрались. Як Зеленський збирається перемагати Порошенка репортаж

Зеленський відплатив Порошенку за «маріонетку Коломойського»

Виборчий штаб лідера президентських перегонів Володимира Зеленського розташувався у виставковому центрі «Парковий» – тому самому, на даху якого розташований «легендарний» вертолітний майданчик Януковича. В команді Зе жартували: вони перехопили локацію, з якої колишні посадовці можуть тікати з країни після виборів. Про те, що тут відбувається тепер, майже неможливо було здогадатися випадковому перехожому – ніяких яскравих банерів, а лише малопомітні вказівники, які направляли гостей на третій поверх «Паркового».

На вході – рамка металошукача, вона зайвий раз нагадувала, що сьогодні не гумористичний захід, які Зеленський та його «Квартал» масово проводили під час виборчої кампанії. Але за цією рамкою починався світ команди Зе, який суттєво відрізнявся від штабів «справжніх політиків». У залі були розташовані автомати для гри в аерохокей, футбол, столик для тенісу, на якому зіграв сам кандидат, коли з’явився у штабі.





У штабі Зеленського можна було пограти у настільний теніс

«Вам чимось допомогти? – поцікавився на вході колоритний бородач у кожусі та шкіряних штанях, який виконував роль хостес, і одразу роздав чіткі вказівки. – Тут закуски, там напої, в іншому залі випивка».

Дві барні стійки, спиртне, якого не наливали цього вечора ні у штабі Тимошенко, ні в штабі Порошенка, купа диванчиків та розслабляюча музика, створювали розслаблений фон і враження, що події відбуваються не у виборчому штабі, а в лаунж-зоні якогось нічного клубу. Відсутність політиків, незвична для таких заходів, тільки підкреслювала цей дисонанс. Втім згодом деякі політики таки з’явились, щоправда, здебільшого колишні – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, екс-міністр економіки Айварас Абромавічус, екс-член НАЗК Руслан Рябошапка та нардеп Сергій Лещенко. Всі ці персонажі вже були помічені в активностях Зеленського раніше, але вони не поспішають зізнаватись, що є в його команді. Данилюк, який раніше також був помічений на з’їзді Анатолія Гриценка, віджартовувався, що прийшов пограти в теніс і відчуває, що зміни незворотні. Абромавічус розповідав, що Зеленський дуже йому симпатичний і він йому вірить. Нова свита шоумена запевняє, що він дуже прислухається до порад і добре вчиться.





Гості могли сфотографуватися в зоні з юмористичними переробленими слоганами кандидатів в президенти

«Поки нема такого поняття як член команди Зеленського, – каже Руслан Рябошапка. – Ми вчотирьох є людьми, до яких Володимир прислухається, – така собі консультативна рада. В нас нема ніяких домовленостей, ми готові йому допомагати. Зеленський вчиться і поділяє багато речей, про які ми йому говоримо. Він – вже людина зі сформованим прозахідним світоглядом».

Політконсультант Зеленського Дмитро Разумков вчора заперечував чутки, що з’явились щодо майбутньої співпраці з Юлією Тимошенко, яка залишалася поза межами другого туру: «Це все те саме, як про нас говорили, як ми ось-ось знімемо кандидатуру. Ні з ким в договорняки ми вступати не збираємось. Як тільки ми переможемо, будемо думати, що робити далі і готуватися до парламентської кампанії». Також Разумков закликав задуматись, чому скандальна підтримка Зеленського одіозними російськими акторами Пореченковим та Охлобистіним з’явилась саме зараз і кому це може бути вигідно.

Сходи зі слоганами передвиборчої кампанії Володимира Зеленського

Сам герой дня з’явився перед восьмою вечора – якраз перед оголошенням результатів екзит-полів. Всі вони були на його користь з великим відривом. Зеленський з дружиною висловив слова подяки всім, хто «голосував не по приколу», та заявив, що його не хвилює, з ким йому зустрічатись у другому турі. І знову ж таки запевнив, що не домовляється з Тимошенко. Кандидат, який з’явився тільки в сорочці (не зеленій) з краваткою на сцені з жартами натягнув на себе піджак, аби бути більше схожим на справжнього політика.

Згодом Зеленський вкотре вийшов до публіки, проте теж ненадовго. Він вже знав, що Порошенко на своєму брифінгу обізвав його маріонеткою Коломойського. Президент у Мистецькому арсеналі, де цього вечора був розміщений його штаб, використав нетиповий для себе жанр стендапу, заявивши, що не Галкін чи Петросян будуть вести перемовини з боку Росії.

«У мене тільки одне запитання, я думаю, що він побачить це, – звернувся до президента Зеленський. – Так, а ви маріонетка Свинарчука (маючи на увагу фігуранта корупційного скандалу – Ред.) чи Свинарчук – ваша маріонетка? Якщо можна, передайте, будь ласка, нашому гаранту».

Далі Зеленський доволі мляво висловився, що готовий для передвиборчих дебатів та відповів на запитання щодо перемовин з Путіним. Можливо, заздалегідь підготовлене.

«Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: «Ну нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу, допомагали на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху?», – намагався вдавати з себе серйозного Зеленський.

Невдалі жарти на адресу однієї з журналісток, яка представилась кореспондентом The Wall Street Journal, насторожили штабістів і вони, переглянувшись один з одним схрестили руки на знак того, що спілкування це потрібно припиняти. Охорона взяла Володимира у щільне кільце і повела до виходу.

У приватному спілкуванні штабісти Зеленського не приховують, що далекі від ейфорії, незважаючи на його нинішній відрив у 10 %. Хоча і задоволені в цілому поточними результатами: «Те, що вдалося забезпечити таку явку. Але тепер потрібно мобілізувати всіх на другий тур. А там Порошенко влаштує «останній хрестовий похід».

Володимир Зеленський

Підсумовуючи перший тур, вже можна казати, що головною жертвою асистемного Зеленського стала Юлія Тимошенко, яка залізно виходила у другий тур без його появи, та улюбленець Кремля Юрій Бойко, по електорату якого Зе добре потоптався. Показово, що найбільший ріст явки відбувся на так званому Південному Сході, водночас традиційно активний Захід серйозно просів. Зеленський з його онлайн-кампанією зумів мобілізувати своїх виборців, що вважалось його головним слабким місцем.

Тепер йому треба замислитись, як запевнити інших, що саме він є їхнім фаворитом.

І зараз почнеться найцікавіше.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото)«Главком»