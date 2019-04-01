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    У Зеленського закликали Вакарчука не йти на угоду з Порошенком

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    Чинний глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко - У Зеленського закликали Вакарчука не йти на угоду з Порошенком
    Чинний глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нардеп Сергій Лещенко не виключає, що Петро Порошенко буде переконувати Святослава Вакарчука прийняти з його рук посаду майбутнього прем'єра

    У штабі лідера президентської гонки Володимира Зеленського припускають, що чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко може запропонувати альянс Святославу Вакарчуку. Про це написав у Facebook народний депутат Сергій Лещенко, який нині активно підтримує Зеленського.

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    «Петро Порошенко опинився у складній ситуації. Йому треба залучити на свій бік виборців, які голосували за опозиційних кандидатів. Багатьох цих кандидатів і Порошенко особисто, і його армія ображала, називала зрадниками і агентами Путіна. А тепер треба домовлятися. При чому ні Тимошенко, ні Гриценко ні за яких умов не підуть на союз з Порошенком», - упевнений Лещенко.

    На його думку, у чинного гаранта обмежений маневр.

    «Що може прийти Порошенко в голову - це запропонувати альянс Святославу Вакарчуку. Я не знаю, веде Порошенко з ним переговори чи ні... Частина виборців голосували за Гриценко, виходячи з того, що Вакарчука немає в бюлетені, а пропустити вибори вони не могли», - вважає нардеп.

    Він не виключає, що Порошенко буде переконувати Вакарчука прийняти з його рук посаду майбутнього прем'єр-міністра.

    «У свою чергу, я б закликав Вакарчука цього ні в якому разі не робити…», - підсумував Лещенко.

    Раніше в інтерв’ю «Главкому» Лещенко  заявив, що загальний рівень підготовки кандидата у президенти Володимира Зеленського часто недооцінюють.

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