У Зеленського закликали Вакарчука не йти на угоду з Порошенком
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Розсилка
Нардеп Сергій Лещенко не виключає, що Петро Порошенко буде переконувати Святослава Вакарчука прийняти з його рук посаду майбутнього прем'єра
У штабі лідера президентської гонки Володимира Зеленського припускають, що чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко може запропонувати альянс Святославу Вакарчуку. Про це написав у Facebook народний депутат Сергій Лещенко, який нині активно підтримує Зеленського.
«Петро Порошенко опинився у складній ситуації. Йому треба залучити на свій бік виборців, які голосували за опозиційних кандидатів. Багатьох цих кандидатів і Порошенко особисто, і його армія ображала, називала зрадниками і агентами Путіна. А тепер треба домовлятися. При чому ні Тимошенко, ні Гриценко ні за яких умов не підуть на союз з Порошенком», - упевнений Лещенко.
На його думку, у чинного гаранта обмежений маневр.
«Що може прийти Порошенко в голову - це запропонувати альянс Святославу Вакарчуку. Я не знаю, веде Порошенко з ним переговори чи ні... Частина виборців голосували за Гриценко, виходячи з того, що Вакарчука немає в бюлетені, а пропустити вибори вони не могли», - вважає нардеп.
Він не виключає, що Порошенко буде переконувати Вакарчука прийняти з його рук посаду майбутнього прем'єр-міністра.
«У свою чергу, я б закликав Вакарчука цього ні в якому разі не робити…», - підсумував Лещенко.
Раніше в інтерв’ю «Главкому» Лещенко заявив, що загальний рівень підготовки кандидата у президенти Володимира Зеленського часто недооцінюють.