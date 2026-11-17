У Харкові налічується 27 парків і 92 сквери, а також ліси, лугопарки, гаї, бульвари та набережні

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, чому місто продовжує витрачати кошти на догляд за парками, скверами та клумбами під час повномасштабної війни. В інтерв'ю «Главкому», міський голова розповів, що йдеться не лише про благоустрій, а й про можливість для мешканців, переселенців та родин військових зберігати відчуття нормального життя попри постійні обстріли.

Відповідаючи на запитання про те, чому прифронтовий Харків витрачає бюджетні кошти на зелені зони, Терехов наголосив, що місто робить це коштом місцевого бюджету.

«Головне, щоб ця дискусія не перетворювалася на політиканство. А до предметної розмови з цифрами в руках я завжди готовий. Насамперед потрібно розуміти, як формується бюджет Харкова та на що спрямовуються його кошти», – зазначив мер.

За словами Терехова, за десять місяців цього року власні доходи бюджету Харкова становили майже 15,5 млрд грн. Це податкові та інші надходження, які формують дохідну базу громади. Водночас місто отримує державні трансферти, значна частина яких має цільове призначення. «І витрачати цільові субвенції на клумби чи парки ніхто не має права», – наголосив Терехов.

Окремо мер пояснив, що витрати на благоустрій не обмежуються висаджуванням квітів. Це також прибирання територій, догляд за деревами, видалення аварійних насаджень та утримання парків і скверів. «Це звичайна господарська робота, яку не можна просто припинити, поки в місті живуть люди», – сказав він.

Терехов також наголосив на психологічному значенні доглянутих громадських просторів для міста, яке роками живе під російськими обстрілами. За його словами, у Харкові залишаються місцеві жителі, сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, а також родини військових, які служать на харківському напрямку.

«Люди втомилися від тривог, руйнувань, щоденної небезпеки. І коли родина може вийти на прогулянку до доглянутого парку, коли дитина бачить квіти, а не лише забиті фанерою вікна та пошкоджені будівлі, це також має значення», – зазначив міський голова.

Мер додав, що для багатьох харків’ян такі звичайні речі допомагають зберігати відчуття нормального життя. «Я не хочу і, сподіваюся, ніхто не хоче, щоб Харків перетворився на похмуре, занедбане місто, з якого люди прагнутимуть виїхати за першої можливості», – підсумував Терехов.

Як відомо, у Харкові налічується 27 парків і 92 сквери, а також ліси, лугопарки, гаї, бульвари та набережні. Такі дані наводить Департамент житлово-комунального господарства міськради. У червні 2025 року місто затвердило програму розвитку та збереження зелених насаджень на 2025–2030 роки.