Харків підкупив переселенців безплатним проїздом. Мер Терехов зробив несподіване зізнання

Міський голова заявив, що безкоштовний транспорт допомагає утримувати населення у прифронтовому місті

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що безкоштовний громадський транспорт став одним із чинників, завдяки яким переселенці обирають місто для проживання. За його словами, нині у Харкові мешкають 227 тис. внутрішньо переміщених осіб, а збереження безоплатного проїзду є частиною політики підтримки населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Терехова «Радіо Хартія».

Під час розмови мер наголосив, що для прифронтових громад одним із головних завдань залишається збереження населення. Саме тому міська влада продовжує фінансувати безкоштовні перевезення, попри значне навантаження на бюджет.

«Ми боремося за те, щоб люди не виїжджали з Харкова. Ми боремося за те, щоб працювали наші підприємства, працював бізнес», – зазначив Терехов.

За словами міського голови, безоплатний проїзд є суттєвою підтримкою не лише для харків'ян, які залишилися в місті під час війни, а й для людей, які були змушені переїхати з інших населених пунктів.

«Сьогодні ми маємо 227 тисяч вимушених переселенців, які опинилися без нічого, які обрали Харків для свого постійного, будемо казати, проживання. І в тому числі завдяки тому, що тут існує безкоштовний проїзд», – заявив мер.

Терехов пояснив, що міська влада враховує складне матеріальне становище мешканців, зокрема малозабезпечених людей та переселенців. На його думку, запровадження плати за транспорт стало б для них додатковим фінансовим тягарем.

Скільки Харків витрачає на безкоштовний транспорт

Міський голова повідомив, що утримання системи безоплатних перевезень обходиться бюджету приблизно у 3,6–4 млрд грн щороку. Розбіжність у витратах він пояснив зростанням вартості електроенергії та паливно-мастильних матеріалів.

Водночас Терехов запевнив, що міська влада планує зберегти безкоштовний проїзд і наступного року.

«Ми будемо і в проєкті бюджету наступного року зберігати безкоштовний проїзд для харків'ян», – наголосив посадовець.

Мер також відповів на критику щодо доцільності фінансування транспорту на тлі боргів комунальних підприємств. Він заявив, що опоненти мають запропонувати альтернативні рішення, які дозволять підтримати мешканців прифронтового міста.

Терехов запропонував списати мільярдні борги харків'ян

Окремо під час інтерв'ю міський голова порушив питання заборгованості населення за комунальні послуги.

За його словами, близько 10 млрд грн боргів накопичувалися ще з 2012 року. Частина людей, за якими обліковується заборгованість, виїхала з України, а житло інших було зруйноване внаслідок російських обстрілів.

Терехов заявив, що пропонував уряду списати такі борги, оскільки значну їх частину, на його переконання, уже неможливо стягнути.

Крім того, мер закликав провести взаємозалік заборгованості між державою та комунальними підприємствами, зокрема з урахуванням різниці в тарифах.

Нагадаємо, раніше «Главком» аналізував, чи може Київ запровадити безкоштовний проїзд за прикладом Харкова. У матеріалі зазначалося, що харківський громадський транспорт залишається безоплатним із початку повномасштабної війни, однак фінансування перевезень викликає дискусії через значні борги комунальних підприємств. Експерти застерігають, що подібна модель у столиці потребуватиме значних бюджетних ресурсів.

Також «Главком» писав про позицію Терехова щодо підтримки переселенців у прифронтових громадах. Міський голова наголошував, що люди продовжують переїжджати до Харкова попри постійні російські обстріли. Серед причин він називав наявність роботи, медичних закладів, захищених шкіл та безкоштовного громадського транспорту.