«Ілюмінація – це наша фішка»: Терехов відповів, чи буде Харків зі світлом на свята

Терехов: Місто підготує нові різдвяні локації, а прикраси придбають підприємці

Харків не відмовлятиметься від святкової ілюмінації попри війну та складну ситуацію з електропостачанням. До різдвяно-новорічних свят у місті облаштують нові локації, а для освітлення використовуватимуть окреме живлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю міського голови Харкова Ігоря Терехова «Радіо Хартія».

Чому Харків не відмовляється від святкової ілюмінації

Під час розмови журналісти запитали Ігоря Терехова, чи прикрашатимуть місто на Різдво та чи не доведеться відмовитися від святкового освітлення через енергетичні проблеми.

Міський голова наголосив, що святкова атмосфера важлива для емоційного стану харків'ян, зокрема дітей та військових. За його словами, місто продовжить традицію прикрашання, попри воєнні обставини.

«Ілюмінація – це наша фішка. Це емоції людей, і нам не потрібно робити так, як роблять інші. Ми будемо продовжувати, будемо прикрашати», – заявив Терехов.

Цьогоріч у Харкові підготували нову святкову локацію. Декорації планують розмістити в різних районах, а не зосереджувати в одному місці. Міська влада хоче уникнути великих скупчень людей, зважаючи на безпекову ситуацію.

Окремо Терехов прокоментував питання споживання електроенергії. За його словами, святкова ілюмінація має окреме живлення, не пов'язане з ліфтами та системами житлово-комунального господарства. Для освітлення також використовують енергоощадні технології.

«Бюджетних копійок на це не використовуємо», – наголосив мер.

Нові декорації купують підприємці, які хочуть підтримати Харків. Водночас бізнесмени не бажають публічно називати свої імена з міркувань безпеки.

У Харкові вже відмовлялися від світлової інсталяції з міркувань безпеки

Водночас святкове освітлення в місті залежить не лише від енергетичних можливостей, а й від безпекових обмежень. У серпні 2026 року Харків не вмикав популярну світлову інсталяцію «Зоряне небо» на вулиці Сумській до Дня міста.

світлова інсталяція «Зоряне небо» у Харкові фото з відкритих джерел

Про таке рішення 19 серпня повідомив Ігор Терехов. За його словами, військові категорично виступили проти роботи інсталяції з міркувань безпеки. День Харкова відзначали 23 серпня, однак масштабних офіційних заходів у місті не проводили.

Минулого року ситуація була іншою: 23 серпня 2025-го в центрі Харкова вперше від початку повномасштабного вторгнення увімкнули «Зоряне небо». Тоді світлова інсталяція зібрала чимало містян.