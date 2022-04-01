Лобода вирішила відкупитися: придбала машину теробороні

Імені співачки Світлани Лободи більше немає в списку зірок, які підтримують війну

Імені співачки Світлани Лободи більше немає в списку зірок, які підтримують війну

Лобода, яка під час війни активно виступала в Москві, вирішила виправитися

Співачка Світлана Лобода, яка вісім років будувала кар’єру в Росії, передала територіальній обороні Борисполя автомобіль для перевезення поранених із лінії фронту. Також вона перерахувала понад 1,5 млн. грн. на бронежилети та турнікети для воїнів. Про фінансову підтримку спвачки повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко в прямому ефірі у Facebook.

Як розповів Борисенко, Світлана особисто зв’язалася з ним у соцмережах та дізналася про потреби воїнів, чим приємно його шокувала.

«По-різному можемо до неї ставитися… Але після цього я вважаю її справжньою українкою. Передала для нас у тероборону автомобіль – бусик, який ми використовуватимемо для доставки поранених, не дай Боже такі будуть, з лінії фронту. І оплатила рахунок більш ніж на 1,5 млн. грн. для купівлі бронежилетів та турнікетів», – поділився мер Борисполя.

Раніше Лобода відреагувала на війну проти України, яку розпочав Путін. Співачка зі сльозами повідомила, що в Києві залишися її рідні, зокрема, тато, сестра, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі. У своєму зверненні Лобода не назвала Путіна, який розпочав війну. Вона лише зазначила, що «ми всі маленькі люди і нічого не можемо».

Також українська телеведуча у прямому ефірі вщент розкритикувала співачку Світлану Лободу за її відеозвернення.