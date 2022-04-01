Аналітики розповіли, як війна вплине на врожай

Через бойові дії дуже небезпечним виглядає проведення посівної у понад дев’яти областях країни

Внаслідок російського воєнного вторгнення майбутній врожай зернових та олійних культур в Україні може становити 53,3 млн тонн, що на 51% менше минулорічного рекордного врожаю. Відповідний прогноз оприлюднили аналітики спеціалізованого інформагентства «АПК-Інформ».

«Загальний обсяг виробництва зернових та олійних культур у 2022 році оцінюється нами на рівні 53,3 млн тонн, що на 51% нижче за рекордний показник попереднього сезону. При цьому для зернових урожай може стати мінімальним за останні 15 років, а для олійних – за останнє десятиліття», – зазначається у повідомленні.

Аналітики констатували: через бойові дії дуже небезпечним виглядає проведення посівної у понад дев’яти областях країни – Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській. Частково ризиковані райони для посівної наразі є в Житомирській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Також експерти зауважили, що ще до війни під урожай 2022 року озимими зерновими було засіяно 7,6 млн га, що на 7% менше, ніж роком раніше (8,2 млн га), та практично співпадає з показником у 2020 році. Однак засіяти ярих культур вдасться значно менше – загальна площа під зерновими та зернобобовими може скласти 4,7 млн га, що на 39% нижче за показник попереднього року.

Водночас загальна площа сівби олійних може знизитися до близько 6,8-6,9 млн га з урахуванням уже засіяних площ під озимим ріпаком, що стане мінімальним показником із 2010 року. Основна частка традиційно залишиться за соняшником – 61% (73% в 2021 році). Близько 21% та 17% можуть зайняти відповідно ріпак і соя (12% та 15% у 2021 році).

На цьому тлі очікується зниження врожайності через обмеження доступу до відповідних ресурсів у деяких областях, а також скорочення площі посівів, яка, в свою чергу, залежатиме від ситуації в регіоні.

Додамо, що, за даними мінагрополітики, Україна у 2021 році зібрала понад 84 млн тонн зернових та зернобобових культур та 22,6 млн тонн – олійних, що стало рекордним урожаєм в історії країни.