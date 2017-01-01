Мільярдер Гінзбург: Велика біда у тому, що суспільство сприймає крупцію в судах як даність

«Відгодовані подонки у суддівських мантіях вимагають хабарі десятками тисяч доларів»

Україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург вважає, що корупція, яка пронизує судову систему, наразі є найбільш згубною проблемою України. Таку думку він висловив в інтерв'ю «Главкому». «Найстрашнішим є свавілля, яке твориться у судах. Корупція, яка пронизує судову систему, — це найбільш згубна проблема України»,



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«Відгодовані подонки у суддівських мантіях вимагають хабарі десятками тисяч доларів»

Україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург вважає, що корупція, яка пронизує судову систему, наразі є найбільш згубною проблемою України. Таку думку він висловив в інтерв'ю «Главкому».

«Найстрашнішим є свавілля, яке твориться у судах. Корупція, яка пронизує судову систему, — це найбільш згубна проблема України», — зазначив Гінзбург.

Бізнесмен підкреслює: велика біда полягає у тому, що суспільство давно сприймає це як даність.

«На кухнях або в курилках ми обурюємося, але фактично ж люди дають хабарі, які обраховуються десятками тисяч доларів, не під загрозою зброї, не чинячи опір. Це у країні, де офіцер у зоні бойових дій заробляє $300, а вчителі та лікарі — $150. І навіть ці зарплати виплачуються не завжди своєчасно. А відгодовані подонки у суддівських мантіях вимагають хабарі десятками тисяч доларів. Практично весь суддівський корпус корумпований, і найжахливіше, що це сприймається суспільством як належне», — пояснює Гінзберг.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: З часом може з’явитися доларкоїн чи єврокоїн – державна криптовалюта, що критично вплине на курс біткоїна