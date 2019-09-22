Міністерство оборони не планує скорочувати склад ЗСУ



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За словами міністра оборони, потрібно зрозуміти, яка нам потрібна чисельність ЗСУ, де і у якій структурі

Міністерство оборони України не планує скорочувати склад Збройних сил країни.

Про це повідомив глава відомства Андрій Загороднюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. В першу чергу, на нарощування бойових частин. І це питання можна вирішувати тільки системно. Бо буде конкретна стратегія, буде коректний план оборони, про який ми зараз говоримо», – розповів Загороднюк.

Він додав, що потрібно зрозуміти, «яка нам потрібна чисельність, де і у якій структурі».

«Ми скажемо, що ось це – наша загроза, ось це – наш план оборони, тут – нам потрібно стільки людей, тут – нам потрібні такі бригади, тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде спрямовано, яким чином це буде структуровано», – зазначив Загороднюк.

До слова, міністр оборони Андрій Загороднюк також заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.