Генштаб працює над планом розведення сил на Донбасі, - Міноборони



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк Фото: Радіо Свобода

Міністр оборони України Загороднюк наголосив, що розведення сил не є відступом українських військових

Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил та засобів на Донбасі. Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, розведення сил та засобів не буде відбуватися одночасно по всій лінії розмежування. Загороднюк наголосив, що розведення сил не є відступом українських військових.

«По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно», - пояснив він.

Міністр оборони додав, що в даний момент розробкою плану розведення сил на Донбасі займається Генштаб. Він додав, що план включатиме в себе всі ризики, які можуть виникнути в ході розведення сил.

«Дійсно, план розведення зараз створюється. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики. І, звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, пояснення, проробляння всіх технічних питань, логістичних, питань безпеки і так далі», - наголосив Загороднюк.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.