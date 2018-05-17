Митрополит УПЦ МП пояснив, чому звернення до патріарха Варфоломія не є втручанням держави у справи церкви

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Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній

Петро Порошенко звернувся до патріарха Варфоломія з проханням надати дозвіл на створення в Україні помісної церкви

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук) вважає, що звернення президента України до патріарха Варфоломія не є втручанням держави у справи церкви. Про це він заявив у інтерв’ю «Главкому».

Софроній пропонує згадати історію: «Костянтин Великий (римський імператор, перший християнин на троні 27.02.272 р. н.е. – 22.05.337 р. н.е. – «Главком») бачив те, що коїться у Візантії, у єпископаті, бачив ту боротьбу. Так от, бувши на той час язичником, він зібрав Собор у 325-му році і навів порядок».

«Тобто він бачив, що у його державі немає порядку, - продовжує Софроній. - Має право зібрати (усіх єпископів – «Главком») і наш президент, адже його люди вибрали. Він же хоче, щоби у його державі, поки він президент, був порядок. Він зовсім не втручається, він просто хоче зробити краще».

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Митрополит УМЦ МП Софроній: Ті, хто не захоче до єдиної церкви, стануть РПЦ за кордоном. І там хай хоч Путіну моляться