Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого

Очікуються опади по всій країні

У п’ятницю, 3 лютого, очікується хмарна погода. Практично по всій країні фіксуватимуться опади: сніг на півночі та дощ на півдні. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 5° морозу. Вдень підніматиметься до 4° тепла. Місцями теплішатиме до +7°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В регіонах буде хмарно. Часом невеликий мокрий сніг, на півдні країни очікується невеликий дощ. На Закарпатті помірні опади.

На дорогах місцями ожеледиця. У південній частині вночі та вранці подекуди туман.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вітер переважно південно-західний, а на Лівобережжі – південний. Швидкість становитиме 5-10 м/с. У західних регіонах країни вночі місцями фіксуватимуться пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 0-5° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла. У південній частині потеплішає до 2-7° тепла. В Карпатах температуравпродовж добии буде триматися на помітці 3-8° морозу.

У Києві та області 3 лютого буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість південно-західного вітру становитиме 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вночі на території області температура складатиме 0-5° морозу, а вдень від -1° до +4°. У Києві вночі обіцяють 1-3° морозу, а вдень – до 2° тепла.