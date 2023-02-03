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Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого в країні пануватиме хмарна погода
фото з відкритих джерел

Очікуються опади по всій країні

У п’ятницю, 3 лютого, очікується хмарна погода. Практично по всій країні фіксуватимуться опади: сніг на півночі та дощ на півдні. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 5° морозу. Вдень підніматиметься до 4° тепла. Місцями теплішатиме до +7°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Часом невеликий мокрий сніг, на півдні країни очікується невеликий дощ. На Закарпатті помірні опади.

На дорогах місцями ожеледиця. У південній частині вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно південно-західний, а на Лівобережжі  – південний. Швидкість становитиме 5-10 м/с. У західних регіонах країни вночі місцями фіксуватимуться пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 0-5° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла. У південній частині потеплішає до 2-7° тепла. В Карпатах температуравпродовж добии буде триматися на помітці 3-8° морозу.

Мокрий сніг, дощі, тумани: прогноз погоди на 3 лютого фото 1

У Києві та області 3 лютого буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість південно-західного  вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 0-5° морозу, а вдень від -1° до +4°. У Києві вночі обіцяють 1-3° морозу, а вдень – до 2° тепла.

Теги: снігопад дощ вітер повітря

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