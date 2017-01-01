МЗС рекомендує українцям утриматись від поїздок в Камерун

У міністерстві нагадали, що у регіоні траплялися випадки викрадення людей і теракти «Боко Харам»

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їздити у Північно-Західну та Південно-Західну провінції Камеруну у зв’язку із зростанням рівня терористичної загрози та загостренням протистояння урядових сил із сепаратистськими угрупуваннями. Про це повідомляє прес-служба МЗС. У міністерстві нагадали, що у регіоні



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Камерун

У міністерстві нагадали, що у регіоні траплялися випадки викрадення людей і теракти «Боко Харам»

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не їздити у Північно-Західну та Південно-Західну провінції Камеруну у зв’язку із зростанням рівня терористичної загрози та загостренням протистояння урядових сил із сепаратистськими угрупуваннями.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У міністерстві нагадали, що у регіоні траплялися випадки викрадення людей і теракти «Боко Харам».

«МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Північно-Західної та Південно-Західної провінцій Камеруну, у тому числі міст Баменда (Bamenda) та Буеа (Buea), а інші провінції - відвідувати лише у разі крайньої необхідності, враховуючи випадки викрадення людей та здійснення непоодиноких терористичних актів угрупуванням «Боко Харам», - заявили у міністерстві.

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації на території Камеруну громадянам рекомендується невідкладно звертатися до Посольства України у Нігерії, до зони відповідальності якого входить ця країна.

Терористична організація «Боко Харам» (в перекладі з мови хауса: «Західна освіта - це гріх») - радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. В квітні 2015 року «Боко Харам» було перейменовано на «Західноафриканську провінцію Ісламської держави».

«Боко Харам» виступає за створення ісламського халіфату й запровадження норм ісламського релігійного права (шаріату) на всій території Нігерії. Також ця організація насильницьким чином перешкоджає поширенню західної освіти, демократії, принципу поділу влади, а також проти західного одягу, розваг й усіх інших елементів «чужинської» культури.

У травні 2017 року нігерійські Військово-повітряні сили (ВПС) нанесли авіаудар по терористах «Боко Харам». Їхній ватажок Абубакар Шекау отримав поранення, декілька лідерів тоді було вбито.