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В Україні може з'явитися село на честь Залужного

Ірина Глотова
glavcom.ua
В Україні може з'явитися село на честь Залужного
Село на Харківщині може отримати назву Залужне
фото:uk.wikipedia.org

Селищна рада урахувала думку місцевих мешканців перед тим, як просити облраду направити клопотання до  Ради

На сесії Харківської обласної ради розглянуть питання щодо перейменування села Ватутіне, яке розташовано у Харківському районі, на Залужне. Це стало відомо з відповідного проєкту рішення, опублікованому на сайті Харківської облради.

Харківська облрада отримала від Нововодолазької селищної ради лист і пакет документів про ухвалення рішення щодо перейменування Ватутіного. Селищна рада урахувала думку місцевих мешканців перед тим, як просити облраду направити клопотання до Верховної Ради.

«Рішення про переймування прийняте з урахуванням думки громадян. Управлінням правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради розроблено проєкт рішення обласної ради «Про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області», – пояснили в облраді.

Згідно із усталеною процедурою, якщо Харківська облрада ухвалить рішення щодо перейменування Ватутіного, то його направлять до Верховної Ради.  Після ухвалення рішення нардепами Харківська облрада доручить Нововодолазькій селищній раді забезпечити його виконання і село отримає нову назву. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада повернула селу Мармузовичі Львівської області назву, яка була в нього до перейменування у рамках декомунізації – Андріївка.

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Теги: Верховна Рада село Валерій Залужний

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