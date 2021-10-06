Рада повернула селу на Львівщині назву, яка була до декомунізації

У 2016 році Український інститут національної пам'яті перейменував село, бо воно було названо на честь комуніста Андрія Андрєєва

Деякі жителі села виступали проти нової назви

Верховна Рада повернула селу Мармузовичі Львівської області назви, яка була в нього до перейменування у рамках декомунізації – Андріївка. Як розповів народний депутат із «Євросолідарності» Володимир В’ятрович, назва Мармузовичі була відома ще з XV століття.

Однак сьогодні нардепи повернули населеному пункту комуністичну назву Андріївка, яка з‘явилася в 1946 році «для увічнення комуністичного активіста вбитого українськими повстанцями».

У 2016 році Український інститут національної пам'яті вирішив перейменувати село, бо воно було названо на честь комуніста Андрія Андрєєва. Хоча деякі представники нинішньої влади наполягають, що комуністи у 1946 році начебто переназвали це сило на честь Андрія Первозданного.

Варто додати, що деякі жителі села Андріївка, яке рішенням Верховної Ради було перейменовано на Мармузовичі, кілька років тому виступили проти цього рішення і закликали ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія не підписувати відповідну постанову.

За словами місцевих жителів, село отримало назву начебто на честь директора машинно-тракторної станції Івана Андреєва. Село називалося Мармузовичі до 1630 року, а з 1630 до 1946 – Ферлеївка.

Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі були здивовані перейменуванням, оскільки раніше комісія Львівської обласної ради підтримала перейменування села на честь Апостола Андрія. Про це сказано в протоколі засідання постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та ЗМІ Львівської обласної ради від 23 березня 2016 року.

Водночас жителі села тоді поділилися на тих, хто підтримує перейменування на честь Апостола Андрія, а інша частина наполягала на перейменуванні села на честь Андрія Папроцького – воїна УПА, який очолював громаду села і який був замучений у 1945 році.



