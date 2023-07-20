На Донеччині загинув російський пропагандист

Михайло Лучин був автором каналу «Миша на Донбассе»

У Красногорівці, що на Донеччині, Збройні сили України ліквідували російського пропагандиста Махайла Лучина. Про це повідомляє Telegram-канал «Ріа Мелітополь».

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Михайло Лучин автор фейків про Збройні Сили України.

«Зйомка фейків про «нацистів-укропів» на місцевій шахті стала для нього останньою», – йдеться у повідомленні.

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Російські війська намагалися штурмувати Красногорівку, що на Донеччині: атакувати шахту біля населеного пункту. Михайло Лучин був командиром взводу безпілотників. Він знімав дії своїх побратимів із коптера. Лучина ліквідували бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Українські військові атакували позицію ворога за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

Пропагандист став відомим після злому українськими хакерами, які на $25 000 тис, зібрані ним на дрони для окупантів, замовили йому фалоімітатори на «Алі Експрес».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, у російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Ржицький помер на місці від поранень.