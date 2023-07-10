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У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»
Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу
фото з відкритих джерел

Невідомий вистрелив окупанту чотири рази у спину та груди

У Краснодарі у РФ застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Мова йде про 42-річного Станіслава Ржицького. Чоловік вирушив о 8:00 на ранкову пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранень.

Порушено кримінальну справу за статтею «вбивство», нападника шукають.

Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу.

У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри» фото 1
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри» фото 2

Раніше голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія наразі стоїть на межі початку громадянської війни.

Нагадаємо, у квітні у РФ померли два депутати Держдуми.

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Теги: росія мобілізація смерть окупанти вбивство

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