Невідомий вистрелив окупанту чотири рази у спину та груди

У Краснодарі у РФ застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Мова йде про 42-річного Станіслава Ржицького. Чоловік вирушив о 8:00 на ранкову пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранень.

Порушено кримінальну справу за статтею «вбивство», нападника шукають.

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Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу.

Раніше голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія наразі стоїть на межі початку громадянської війни.

Нагадаємо, у квітні у РФ померли два депутати Держдуми.