Загадкові смерті топ-менеджерів РФ: список за 2022 рік

Впливові особи Росії вмирають один за одним: падають із вікон та застрелюються

Нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який випав із вікна. Цей випадок став новим епізодом у низці загадкових смертей та самогубств представників російських бізнес-еліт, чиновників і силовиків, що сталися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді у всьому світі почали за дивних умов помирати російські впливові особи. Таку тенденцію зауважило видання «Слово і діло».

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Ще за місяць до нападу окупантів і після нього за загадкових обставин померли понад два десятки топ-менеджерів великих компаній, зокрема «Лукойлу», «Газпрому» та «Новатеку». Усі смерті були визнані або суїцидом, або нещасним випадком, або такими, що відбулися з природних причин. Хоча в деяких випадках картина події була досить підозрілою.

8 лютого стало відомо про смерть генерального директора Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Ігоря Носова. Як з'ясували ЗМІ, у нього стався інсульт – Носов помер у реанімації. Йому було 43 роки.

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У вересні помер ще один топ-менеджер цієї корпорації – директор авіаційної галузі компанії Іван Печорін. Він на ходу випав із катера в Приморському краї Росії, за два дні його тіло знайшли рятувальники.

Також у воді 6 червня загинули одразу два топ-менеджери холдингу VK – перший заступник гендиректора Володимир Габріелян та директор із закупівель Сергій Мерзляков. Габріелян разом зі своєю дружиною, Мерзляковим та ще одним супутником перебували в експедиції у Ненецькому автономному окрузі. Їхні всюдиходи перекинулися під час перетину річки, Габріелян та Мерзляков не змогли вибратися.

У березні-квітні за схожих обставин загинули відразу три російські топ-менеджери. 23 березня у Нижньому Новгороді знайшли мертвим директора великої медичної компанії «Медстом» Василя Мельникова, а також його дружину та двох дітей – у всіх були ножові поранення. Правоохоронці підтвердили, що смерть має кримінальний характер, за однією з версій, бізнесмен міг убити себе та свою родину.

18 квітня у Москві знайшли вбитими віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку – усі були застрелені. За версією правоохоронців, Аваєв нібито застрелив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки.

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Буквально наступного дня на віллі в Іспанії знайшли мертвими колишнього головного бухгалтера компанії «Новатек» Сергія Протосеню, його дружину та дочку. Розглядалася версія, що чоловік зарізав сплячих дружину та дочку, а потім повісився. Але місцева поліція також припускає, що вся родина стала жертвою вбивства. У версії із суїцидом сумнівається також син Протосені.

Загадково померли ще кілька топ-менеджерів, пов'язаних із «Газпромом». Наприкінці січня у своєму будинку знайшли мертвим керівника транспортної служби «Газпром-інвест» Леоніда Шульмана: при ньому виявили дивну передсмертну записку зі словами, що він «більше не може терпіти болю в зламаній нозі».

25 лютого під Петербургом знайшли повішеним заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру «Газпрому» Олександра Тюлякова. Слідство також заявило, що це було самогубство, проте ЗМІ писали, що напередодні Тюлякова бачили побитим, а на місце інциденту служба безпеки компанії нікого не пустила.

На початку літа у Москві наклав на себе руки ексрозвідник Лев Соцков. Поруч лежав його нагородний пістолет та передсмертна записка, у якій генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці не пояснив причини самогубства, а лише розповів історію свого пістолета.

Несподівано помер у Підмосковії Олексій Огарьов, який працював у путінській адміністрації, Радбезі та компанії «Росозброєння». Чиновник, який займався озброєнням російської армії, був знайдений мертвим у власному будинку.

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Наприкінці червня за загадкових обставин загинув співвласник російського стільникового оператора «А-мобаїл» Євген Палант та його дружина. На тілах загиблих зафіксовано множинні ножові поранення, завдані кухонним ножем. За даними ЗМІ, двері нібито були зачинені зсередини. За однією із версій слідства, Палант убив дружину, після чого вчинив самогубство. Але є й інша версія, в якій убивцею вважають дружину Євгена. Нібито причина вбивства – ревнощі.

5 липня у котеджному містечку під Санкт-Петербургом, у басейні знайшли застреленого гендиректора транспортно-логістичної компанії підрядника «Газпрому» Юрія Воронова.

Не лише за загадкових, а й за найбільш «оригінальних» обставин помер ексменеджер «Лукойлу» Олександр Суботін. 8 травня його знайшли у підвалі чужого будинку в Підмосков'ї: за словами власника будинку, Суботін нібито приїхав до нього в стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння і потім помер. Але в ЗМІ є інша версія: Суботін загинув під час шаманського ритуалу з позбавлення від похмілля, йому нібито могли дати жаб’ячу отруту.

23 липня у Тулі помер директор Конструкторського бюро приладобудування Дмитро Конопльов. Він раптово помер у приватній клініці, причиною смерті назвали серцево-судинне захворювання. ЗМІ писали, що Конопльов страждав на тривожний розлад і депресію і помер під час сеансу ксенотерапії (метод лікування психічних, неврологічних та соматичних захворювань, а також різних залежностей, в його основі – вдихання інертного газу ксенону).

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

28 вересня помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо про смерть у Росії голови компанії з виробництва носіїв для «Калібрів», генерального директора компанії «Адміралтейські верфі» Олександра Бузакова, який помер на 67 році життя.

25 грудня у Москві у віці 69 років раптово помер російський генерал Олексій Маслов, який обіймав посаду головнокомандувача Сухопутних військ РФ у 2004−2008-х рр., а згодом був головним військовим представником Росії при НАТО.