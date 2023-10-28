Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув відомий український музикант

Надія Карбунар
glavcom.ua
На фронті загинув відомий український музикант
Артиста не стало 27 жовтня
фото з відкритих джерел

Артист вступив до лав Збройних сил України одразу після повномасштабного вторгнення

Учасник відомого українського гурту «Серцевий напад» Михайло Балахтар загинув на фронті. Артист вступив до лав Збройних сил України одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

На фронті загинув відомий український музикант фото 1

«Через російську агресію загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл (Михайло Балахтар). Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим», – йдеться у дописі на офіційній сторінці групи у Facebook.

9 фото
На весь екран

Відзначається, що артиста не стало 27 жовтня. У Балахтаря залишилася дружина і дитина.

Друг музиканта і колишній учасник групи «Серцевий напад» Олександр Романов також висловив співчуття.

«Не стало хорошої людини, друга, чоловіка, чудового музиканта, батька і воїна ЗСУ ... будемо завжди пам'ятати тебе, друже», – написав чоловік.

Михайло Балахтар разом з іншими членами колективу створили гурт «Серцевий напад» 2004 року в місті Чернівці. До складу увійшов також його рідний брат Василь і двоюрідний брат Дмитро Рябий. Вони встигли випустити три студійні альбоми, а найпопулярніші пісні – «Субкультура», «Punk Girl», «Дзвони».

Нагадаємо, 26 жовтня на 56 році обірвалося життя відомого українського оперного співака, соліста Національної опери України, заслуженого артиста України Павла Приймака.

Теги: дитина дружина чоловік артист Чернівці напад

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ДТП загинув український оперний співак Павло Приймак
У ДТП загинув український оперний співак Павло Приймак
Вчора, 18:02
На місці події працює слідчо-оперативна група
У столиці чоловік випав із 13 поверху і загинув
24 жовтня, 16:09
Вчора ворог обстріляв с. Огірцеве Чугуївського району, пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа
РФ дронами атакувала Марганецьку громаду, на Херсонщині загинув 13-річний хлопець: ситуація в регіонах
26 жовтня, 11:11

Суспільство

На фронті загинув відомий український музикант
На фронті загинув відомий український музикант
Львівська лікарка писала диктанти і стала рекордсменкою України
Львівська лікарка писала диктанти і стала рекордсменкою України
Четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки
Четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
Захищала Україну з 2019 року. Згадаймо 52-річну Вікторію Дарій з Луганщини
Захищала Україну з 2019 року. Згадаймо 52-річну Вікторію Дарій з Луганщини
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
24K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
9026
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
6632
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
6486
Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)
6477
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Сьогодні, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту