На фронті загинув відомий український музикант

Артист вступив до лав Збройних сил України одразу після повномасштабного вторгнення

Учасник відомого українського гурту «Серцевий напад» Михайло Балахтар загинув на фронті. Артист вступив до лав Збройних сил України одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

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«Через російську агресію загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл (Михайло Балахтар). Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим», – йдеться у дописі на офіційній сторінці групи у Facebook.

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Відзначається, що артиста не стало 27 жовтня. У Балахтаря залишилася дружина і дитина.

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Друг музиканта і колишній учасник групи «Серцевий напад» Олександр Романов також висловив співчуття.

«Не стало хорошої людини, друга, чоловіка, чудового музиканта, батька і воїна ЗСУ ... будемо завжди пам'ятати тебе, друже», – написав чоловік.

Михайло Балахтар разом з іншими членами колективу створили гурт «Серцевий напад» 2004 року в місті Чернівці. До складу увійшов також його рідний брат Василь і двоюрідний брат Дмитро Рябий. Вони встигли випустити три студійні альбоми, а найпопулярніші пісні – «Субкультура», «Punk Girl», «Дзвони».

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Нагадаємо, 26 жовтня на 56 році обірвалося життя відомого українського оперного співака, соліста Національної опери України, заслуженого артиста України Павла Приймака.