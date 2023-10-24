У столиці чоловік випав із 13 поверху і загинув

Подія сталась в Оболонському районі, на проспекті Івасюка

Сьогодні, 24 жовтня, у Києві чоловік випав із 13 поверху і загинув. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

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«Подія сталась в Оболонському районі, на проспекті Івасюка. Попередньо відомо, що чоловік загинув внаслідок падіння з 13-го поверху. Його особу встановлено. Це – 34-річний місцевий житель», –йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що на місці працює слідчо-оперативна група.

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Нагадаємо, 2 жовтня, у Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження

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