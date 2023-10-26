РФ дронами атакувала Марганецьку громаду, на Херсонщині загинув 13-річний хлопець: ситуація в регіонах

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (91 вибух.). Ворог застосував міномети, АГС, ствольну артилерію, обстріли по Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Також зафіксовано скидання боєприпасу із безпілотника – у прикордонні Семенівської громади. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріл зі стрілецької зброї (15 пострілів) Юнаківської громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приміщення супермаркету та 4 приватних житлових будинки.

Запорізька область

Рашисти минулої доби вели вогонь по 26 населених пунктах – зафіксовано 136 ударів. 112 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 4 авіаудари по Оріхову, Новодарівці та Новоданилівці, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного й Темирівки, а також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малим Щербакам. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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Дніпропетровщина

Вчора вдень російська армія атакувала з безпілотника Марганецьку громаду. Пошкоджені 4 приватні будинки та дві господарські споруди.

По районному центру агресор поцілив дроном-камікадзе та важкою артилерією. Понівечені три оселі та господарська споруда. Люди вціліли. Ввечері агресор вдарив по Нікопольському району двічі. З важкої артилерії поцілив по Мирівській громаді та Нікополю. Вгатив майже десятком снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Вовчанськ, Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове.

Вчора ворог обстріляв с. Огірцеве Чугуївського району, пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа, постраждалих попередньо немає.

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Також вчора ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району, зруйновано житловий будинок, пошкоджено 3 житлові будинки, господарчі споруди, зазнала поранення жінка 83 років, госпіталізована в стані середньої тяжкості.

В полі біля села Яремівка Ізюмського району, на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік. Загинув на місці.

Луганщина

По території Новоселівського, Серебрянського лісництва та Білогорівки завдано авіаційних ударів. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 132 обстрілів (548 снарядів).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни минулої доби здійснили шість обстрілів. Вид озброєння – артилерія, РСЗВ «Град», авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар «НКРС». Під вогнем рашистів: Авдіївка, с.Маркове, с.Уманське, с.Тоненьке, Курахове.

Пошкоджено два житлових будинки, цех, гараж, цивільний автомобіль. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також артилерійські удари фіксувалися на узбережжі Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 51 обстріл (365 снарядів), з них по м. Херсон – два обстріли (3 снаряди). Авіаційні удари було здійснено по населеним пунктам: Берислав, Бургунка, Одрадокам‘янка, Ольгівка, Веселе, Миколаївка.

Вчора зранку ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал міста Берислав. Поцілили по будинку. Смертельні поранення отримав 42-річний чоловік.

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Внаслідок артилерійського обстрілу міста Берислав поранень зазнали 43-річний та 35- річний чоловіки. Травми несумісні з життям отримав 13-річний хлопець.

Ворог здійснив авіаційний удар по с. Ольгівка. Травмовано 74-річну жінку. Внаслідок обстрілу с. Зміївка було поранено чоловіка. За добу по області дві людини загинуло (з них одна – дитина) , ще четверо – дістали поранення.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.