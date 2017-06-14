На Херсонщині хочуть створити новий сучасний курорт

Нову курортну зону хочуть розбудувати на узбережжі Чорного моря в Голопристанському районі

Обласна влада Херсонщини спільно з громадськістю розвиватимуть курортну зону на чорноморському узбережжі в Голопристанському районі в межах підписаного меморандуму. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА. «21 лютого під час засідання колегій Херсонської обласної державної адміністрації було підписано



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Голопристанський район

Нову курортну зону хочуть розбудувати на узбережжі Чорного моря в Голопристанському районі

Обласна влада Херсонщини спільно з громадськістю розвиватимуть курортну зону на чорноморському узбережжі в Голопристанському районі в межах підписаного меморандуму.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

«21 лютого під час засідання колегій Херсонської обласної державної адміністрації було підписано меморандум про співпрацю та партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою та громадською організацією «Приморське 2018» щодо реалізації проекту з розбудови узбережжя Чорного моря в Голопристанському районі», - йдеться в публікації.

Документ передбачає створення сучасної розвиненої курортно-рекреаційної зони на узбережжі Чорного моря в Голопристанському районі шляхом розбудови відповідної інфраструктури, захист територій від надзвичайних ситуацій, а також популяризацію Херсонщини як туристичного краю.

«Ми робимо цей процес прозорим, щоб не було ніяких спекуляцій щодо відбирання територій у власників земельних ділянок, які розташовані в межах зони рекреації між Залізним Портом, Більшовиком та Лазурним», - наголосив очільник області Андрій Гордєєв.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер натомість зазначив, що якісна інфраструктура та високий рівень сервісу в курортних населенних пунктах є важливим чинником залучення інвестицій на Херсонщину, збільшення кількості поціновувачів відпочинку на морі з інших регіонів країни та з-за кордону та, як наслідок, поповнення місцевих бюджетів області.