На Київщині прокурор втратив посаду за розпивання коньяку під час служби

Прокурорська комісія розцінила вчинок Ігоря Касинюка зухвалим, що грубо порушує правила прокурорської етики

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) притягнула до дисциплінарної відповідальності прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області Ігоря Касинюка і застосувала до нього покарання у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Комісії від 11 листопада.

За матеріалами дисциплінарного провадження близько 16 години 19 січня цього року суддя Ірпінського міського суду Київської області поскаржилася керівництву Бучанської окружної прокуратури на дії прокурора Касинюка. Як з’ясувалося, перед судовим засіданням, перебуваючи у кімнаті прокурорів у приміщенні суду, Касинюк у робочий час вживав алкоголь. Далі він пішов на суд, де виступав державним обвинувачем у справі про крадіжку та грабіж.

Після засідання на прокурора було складено адмінпротокол за ч. 1 статею 178 Кодексу про адміністративні правопорушення («Перебування в громадському місці в п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль»). На відеозаписах з портативних відеореєстраторів працівників поліції було зафіксовано нечітку, уповільнену мову Касинюка; його нелогічні вчинки, різкі перепади настрою, нестійку ходу, намагання уникнути розмови з працівниками поліції і керівником-прокурором. Також Ігор Касинюк відмовився пройти огляд з використанням алкотестеру «Драгер» для визначення стану алкогольного сп’яніння.

Під час перевірки у дисциплінарному провадженні прокурор Касинюк пояснив: за два дні до неприємної ситуації гостював у товариша на дні народженні, де вживав спиртне. Загалом, святкування розтягнулося на два дні. Уночі 19 січня прокурор дістався додому і через кілька годин вийшов на роботу.

«У зв’язку із поганим самопочуттям, викликаним похміллям, пішов до найближчого магазину, купив дві пляшки коньяку по 50 грам, одну з яких вжив протягом наступних декількох годин у приміщенні суду у кімнаті прокурорів. О 15 год 30 хв розпочалось судове засідання, під час якого жодних конфліктних ситуацій між ним та суддею не виникало. Після закінчення судового засідання він вирушив до кімнати прокурорів, де готувався до наступного судового засідання та випив решту коньяку», – цитує пояснення прокурора Касинюка прокурорська комісія.

Прокурор додав, що зробив висновки зі своєї неетичної поведінки, щиро розкаявся, вибачився перед керівником. І пообіцяв, що більше подібне не повториться.

Проте прокурорська комісія дійшла іншої думки. Витівку Касинюка КДКП розцінила як одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. Його дії «порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури».

Комісія наголосила, що для досягнення мети дисциплінарного провадження необхідним, достатнім та справедливим буде застосування до прокурора Касинюка дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури.

Раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів підтвердила достатні підстави для відсторонення підозрюваного Сергія Кропиви від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора.

Крім того, Комісія врахувала інформацію Офісу генпрокурора, що станом на 6 жовтня, за результатами моніторингу в медіа та соціальних мережах, понад 7 тис. джерел поширили інформацію критичного змісту стосовно Сергія Кропиви. Наразі КДКП продовжує отримувати матеріали, які можуть свідчити про вчинення Кропивою дисциплінарного проступку, «що має очевидний грубий характер і пов’язаний із використанням статусу прокурора».