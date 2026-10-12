Прокурора Кропиву, що прогримів в операції «Карфаген», відсторонено: названо несподівану причину

Дисциплінарна комісія прокурорів отримала дані про понад 7 тис. дописів із критикою фігуранта гучної операції НАБУ і САП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) підтвердила достатні підстави для відсторонення підозрюваного Сергія Кропиви від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення комісії від 7 жовтня.

Дисциплінарна комісія дослідила скаргу керівника Генеральної інспекції Офісу генпрокурора про вчинення Кропивою дисциплінарного проступку. Також КДКП ознайомилася з листом в.о.генпрокурора Антона Ковальського про відсторонення підозрюваного прокурора на час дисциплінарного провадження.

Крім того, Комісія врахувала інформацію Офісу генпрокурора, що станом на 6 жовтня, за результатами моніторингу в медіа та соціальних мережах, понад 7 тис. джерел поширили інформацію критичного змісту стосовно Сергія Кропиви. Наразі КДКП продовжує отримувати матеріали, які можуть свідчити про вчинення Кропивою дисциплінарного проступку, «що має очевидний грубий характер і пов’язаний із використанням статусу прокурора».

«Комісія враховує, що на час розгляду клопотання про відсторонення прокурора від посади до завершення дисциплінарного провадження повноваження прокурора ОСОБА_1 (Сергія Кропиви – «Главком») не припинено, незважаючи на скорочення адміністративної посади, яку він обіймав, у штатному розписі Офісу генерального прокурора… У разі внесення застави та звільнення з-під варти прокурор ОСОБА_1 зможе повернутися до виконання службових обов’язків в Офісі генерального прокурора, оскільки скорочення посади, яку він обіймав, не позбавило його статусу прокурора. Таким чином, Комісія вважає, що відсторонення від посади прокурора є співмірним і пропорційним заходом для тимчасового припинення повноважень прокурора без припинення власне самого статусу прокурора», – зазначено у рішенні КДКП.

Водночас дисциплінарна комісія наголосила: прокурора Кропиву може бути звільнено з посади в органах прокуратури за висновками дисциплінарного провадження, яке нині веде КДКП.

У рішенні Комісії сказано, що прокурор Кропива підключався на засідання через відеозв’язок із Київського слідчого ізолятора, де він утримується. Однак відмовився надавати пояснення і попросив розглядати справу без нього.

Нагадаємо, що прокурора Сергія Кропиву було затримано у Львові 4 вересня у межах спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, перед затриманням він разом з іншою підозрюваною Єлизаветою Івахненко перебував на відпочинку у Львівській області. Після цього вони розділилися: Кропиву затримали в автомобілі у центрі Львова, а Івахненко – на вокзалі.

НАБУ і САП підозрюють Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка, за даними слідства, системно отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізувала понад 89,9 млн грн.

З 6 вересня Кропива перебуває під вартою. При цьому має можливість вийти на волю, якщо знайде 120 млн грн застави.

Згодом Офіс генерального прокурора офіційно спростував слова фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиви («Канцлера») про те, що під час перебування у Львові на початку вересня він нібито був у службовому відрядженні.

Крім цього, «Главком» повідомляв, що Сергій Кропива другий рік поспіль декларує високі пенсійні виплати. Зокрема, у 2024 році правоохоронець вказав 165,2 тис. грн пенсії, а у 2025 році – 283,3 тис. грн пенсії.