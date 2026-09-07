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Володимир Поперешнюк Український підприємець

Операція «Карфаген»: висновки. Що треба змінити в Україні

glavcom.ua
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Фігурантам «Карфагена» загрожують серйозні терміни за створення злочинної організації та легалізацію брудних грошей
колаж: glavcom.ua/фото: nabu.gov.ua

Менше чиновників, менше корупції

У бажанні мати і королеву і мільйон, як у героя плівок «Карфаген», немає нічого поганого – такою вже є природа людини. Головне якими засобами це отримати.

Франц Оппенгеймер у книзі «Держава» пише про два протилежних способи збагачення – економічний і політичний.

Економічний це працювати, створювати, обмінювати та бути корисним іншим людям. Щоб заробити свій перший мільйон потрібно ставати найкращим спортсменом, актором, менеджером або підприємцем.

Натомість політичний – це присвоювати плоди чужої праці під загрозою насильства, тобто все як в чиновників.

Сейфи з кешем і плівки, які показують українцям це не збій політичної системи. Це і є сама система збагачення політичним засобом і вона працює саме так. Українцям показали лише маленьку частину загальної картинки.

Поки політичний засіб пануватиме над економічним, корупцію не знищити жодними антикорупційними органами, посадками чи навіть розстрілами, бо змінити природу людини неможливо. Але можна знищити систему, яка породжує корупцію.

Для цього треба провести тотальну дерегуляцію і приватизацію, знизити податки та скоротити чиновників. Не замінити поганих на хороших, а ліквідувати самі посади: менше чиновників, менше міністерств, радикально менше повноважень.

Прибрати саму можливість заробляти насиллям і залишити лише одну – здобувати блага обміном, створенням та добровільною співпрацею. І це, до речі, ще й жорстка економія бюджету.

«Карфаген» має бути зруйнований.

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Джерело
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Теги: корупція в Україні операція «Карфаген» чиновник

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Володимир Поперешнюк

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