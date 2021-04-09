На Україну насувається антициклон Пеґґі: прогноз погоди на 9 квітня
Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду
У п’ятницю, 9 квітня, в Україні буде сонячна та тепла погода, проте у деяких регіонах можливі нічні морози.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram.
«Південний антициклон Пеґґі нарешті принесе нам багато сонця і справжнє квітневе тепло», — наголосила Діденко.
Уже сьогодні, 9 квітня, максимальна температура повітря становитиме до +7°C…+11°C, а протягом суботи-неділі південно-західний вітер принесе в більшість областей +12°C…+18°C.
У нічні години у деяких регіонах ще можуть бути невеликі «мінуси».
Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду.
Лише найближчої ночі на Приазов'ї можливий невеликий дощ.
У Києві 9 квітня також буде сухо. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.