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    На Україну насувається антициклон Пеґґі: прогноз погоди на 9 квітня

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    На Україну насувається потепління - На Україну насувається антициклон Пеґґі: прогноз погоди на 9 квітня
    На Україну насувається потепління
    Фото з відкритих джерел

    Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду

    У п’ятницю, 9 квітня, в Україні буде сонячна та тепла погода, проте у деяких регіонах можливі нічні морози.

    Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram.

    «Південний антициклон Пеґґі нарешті принесе нам багато сонця і справжнє квітневе тепло», — наголосила Діденко.

    Уже сьогодні, 9 квітня, максимальна температура повітря становитиме до +7°C…+11°C, а протягом суботи-неділі південно-західний вітер принесе в більшість областей +12°C…+18°C.

    У нічні години у деяких регіонах ще можуть бути невеликі «мінуси».

    Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду.

    Прогноз погоди на 9 квітня
    Прогноз погоди на 9 квітня

    Лише найближчої ночі на Приазов'ї можливий невеликий дощ.

    У Києві 9 квітня також буде сухо. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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