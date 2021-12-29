На Львівщині артистки на морозі в літніх сукнях танцювали перед чиновниками (фото)

Користувачі соцмереж побоюються, що урочисте відкриття амбулаторії могло закінчитися госпіталізацією учасниць колективу через переохолодження

Під час урочистого відкриття нової амбулаторії в смт Запитів, що на Львівщині, у програмі святкових заходів, що відбувалися прямо на дворі, відбувся виступ хореографічного колективу. Попри суттєвий мороз, артистки виступали у легких сукнях. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила журналістка НТН Вікторія Балицька.

Журналістка додала до свого допису фото з урочистостей та зазначила, що на церемонії відкриття установи було присутнє керівництво Львівської ОДА, представники місцевої влади, зокрема заступник голови Львівської облради Юрій Холод, духовенство тощо.

«Передайте хтось очільникам ОДА, що ці танці на морозі є ознакою того, що вони збоченці-садисти. Щоб відкрити амбулаторію в Запитові влаштували собі концерт. Танцівниці в легкому одязі, в тоненьких колготах на морозі -5 -7 танцюють для «барінів»… стид іспанський!», – обурилася журналистка.

Як повідомляється на facebook-сторінці Львівської ОДА, на будівництво нової амбулаторії було витрачено 14 млн грн.

У коментарі до допису Балицької заступник голови Львівської облради Юрій Холод подякував їй за принциповість та пояснив, що не він пише сценарії подібних заходів. «Дякую за вашу думку. Теж так вважаю, в приватних розмовах теж кажу керівництву громад», – підсумував голова Львівської облради.

В свою чергу інші дописувачі продовжили критикувати владу за ігнорування цієї ситуації.

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