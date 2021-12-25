На Львівщині рятувальники витягли із заметів два автобуси з пасажирами

Автобуси не могли пересуватися через складні погодні умови

Рятувальники у Стрийському районі Львівської області допомогли вибратися із заметів двом пасажирським автобусам. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області у Facebook.

Як зазначається, о 16:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на дорозі поблизу с. Корчин внаслідок складних погодних умов застряг автобус нерегулярних перевезень МАН із 37 людьми, серед яких 31 дитина. Машина не може самостійно виїхати і потребує допомоги.

Рятувальники оперативно відреагували на виклик/фото: facebook.com/MNSLVIV

Рятувальники з лопатами розчистили сніг з-під коліс автобуса та за допомогою трактора Т-150 витягли його. Транспортний засіб продовжив рух своїм маршрутом. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Трактори допомогли витягти автобуси/ фото: facebook.com/MNSLVIV

Крім того, о 16:40 надійшла заява, що в с. Урич застряг і потребує допомоги туристичний автобус SETRA, в якому перебуває 29 пасажирів, з них троє дітей, та двоє водіїв.

Рятувальники за допомогою троса відбуксирували автобус, і той продовжив рух за маршрутом.

Напередодні надзвичайники попередили, що у горах на Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24-26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Протягом останніх днів у Карпатах намело метр снігу (фото).

Нещодавно на Прикарпатті стався сніговий зсув: рух дорогою був заблокований (фото).

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