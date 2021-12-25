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    На Львівщині рятувальники витягли із заметів два автобуси з пасажирами

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    Рятувальники залучили техніку для просування автобусів - На Львівщині рятувальники витягли із заметів два автобуси з пасажирами
    Рятувальники залучили техніку для просування автобусів
    фото: facebook.com/MNSLVIV

    Автобуси не могли пересуватися через складні погодні умови

    Рятувальники у Стрийському районі Львівської області допомогли вибратися із заметів двом пасажирським автобусам. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області у Facebook.

    Як зазначається, о 16:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на дорозі поблизу с. Корчин внаслідок складних погодних умов застряг автобус нерегулярних перевезень МАН із 37 людьми, серед яких 31 дитина. Машина не може самостійно виїхати і потребує допомоги.

    Рятувальники оперативно відреагували на виклик/фото: facebook.com/MNSLVIV
    Рятувальники оперативно відреагували на виклик/фото: facebook.com/MNSLVIV

    Рятувальники з лопатами розчистили сніг з-під коліс автобуса та за допомогою трактора Т-150 витягли його. Транспортний засіб продовжив рух своїм маршрутом. Внаслідок події ніхто не постраждав.

    Трактори допомогли витягти автобуси/ фото: facebook.com/MNSLVIV
    Трактори допомогли витягти автобуси/ фото: facebook.com/MNSLVIV

    Крім того, о 16:40 надійшла заява, що в с. Урич застряг і потребує допомоги туристичний автобус SETRA, в якому перебуває 29 пасажирів, з них троє дітей, та двоє водіїв.

    Рятувальники за допомогою троса відбуксирували автобус, і той продовжив рух за маршрутом.

    Напередодні надзвичайники попередили, що у горах на Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека.

    За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24-26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

    Протягом останніх днів у Карпатах намело метр снігу (фото).

    Нещодавно на Прикарпатті стався сніговий зсув: рух дорогою був заблокований (фото).

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    Теги: стихійні лиха Львівщина ДСНС рятувальники небезпека
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    На Львівщині рятувальники витягли із заметів два автобуси з пасажирами