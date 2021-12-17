На Львівщині суд призначив депутатці 150 год. громадських робіт через декларацію

Депутатку також попередили, що ухилення від призначених громадських робіт загрожує їй більш суворим покаранням

Депутатка свідомо проігнорувала заповнення декларації на сайті НАЗК всупереч вимогам

У Львівській області суд призначив депутатці сільради громадські роботи строком на 150 годин, а також заборонив протягом року працювати в органах місцевого самоврядування та займатися чиновницькою діяльністю. Про це стало відомо з вердикту Дрогобицького міськрайонного суду опубліковано на сайті Єдиного реєстру судових рішень в Україні.

Такий вирок депутатка отримала через те, що не подала декларацію про доходи.

Як йдеться у матеріалах справи, підсудна – депутат 7-го скликання Модрицької сільської ради Дрогобицького району – свідомо проігнорувала заповнення декларації на сайті НАЗК всупереч вимогам аб. 2 ч. 2 ст. 45 закону.

«Таким чином, особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-3 КК України, тобто умисно не подала суб`єктом декларування декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено Законом України «Про запобігання корупції», – вказується в публікації.

Стосовно жінки-депутата на початку 2019-го почали провадження і справу відправили до суду на розгляд.

До слова, її депутатські повноваження закінчилися в день відкриття першої сесії 8 скликання Трускавецької міськради 1 грудня 2020 року.

«30 листопада 2021 р. між підозрюваною і прокурором у порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 і 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості», – повідомили в суді.

Згідно з такими домовленостями, було прийнято рішення і про покарання підсудної – громадські роботи строком 150 годин з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, на строк 1 рік.

Також зазначається, що жінка раніше не була судима. Під час процесу та розслідування запобіжний захід обвинуваченій не обирався.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді. Жінку також попередили, що ухилення від призначених громадських робіт загрожує їй більш суворим покаранням.

Нагадаємо, Генпрокурорка відкрила кримінальні справи проти трьох нардепів.

Також НАЗК викликає Шкарлета через брехню у декларації.

Раніше в НАЗК повідомили, що глава Державної регуляторної служби Кучер не задекларував біткоїни на 13 млн грн.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у депутата Верховної Ради Віктора Медведчука незадекларованого нерухомого майна та автомобілів вартістю понад 73 млн грн.