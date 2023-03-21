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Набуття українського громадянства: Рада схвалила три іспити

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Іспити потрібно буде здавати з основ Конституції України і не лише

Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за ухвалення рішення проголосував 281 народний депутат.

Так, згідно законопроекту №76, іспити потрібно буде здавати з основ Конституції Україниі не лише.

«Тепер для того, щоб отримати громадянство України, потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та рівня володіння державною мовою», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Рада 18 жовтня прийняла за основу законопроєкт №7606, згідно з яким будуть введені обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України.

До відома, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров. 

Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко журналіст громадянство Олександр Невзоров паспорт

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