Набуття українського громадянства: Рада схвалила три іспити
Іспити потрібно буде здавати з основ Конституції України і не лише
Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за ухвалення рішення проголосував 281 народний депутат.
Так, згідно законопроекту №76, іспити потрібно буде здавати з основ Конституції Україниі не лише.
«Тепер для того, щоб отримати громадянство України, потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та рівня володіння державною мовою», – зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, Рада 18 жовтня прийняла за основу законопроєкт №7606, згідно з яким будуть введені обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України.
До відома, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров.
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