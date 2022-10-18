Хочеш громадянство України – склади екзамен. Рада підтримала законопроєкт

На складання іспитів та подання відповідних документів надається два роки

Верховна Рада сьогодні 18 жовтня прийняла за основу законопроєкт №7606, згідно з яким будуть ввідні обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 309 депутатів.

Зазначається, що відповідним законом запроваджується знання основ Конституції України та історії України, а також володіння державною мовою на достатньому рівні як умова прийняття до громадянства України. На складання іспитів та подання відповідних документів надається два роки.

Такі ж правила діють для осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою тощо.

Нагадаємо, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров. Також раніше з'явилася інформація, що російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

Додамо, що у липні 2021 року в Україні почали проводити іспити на володіння державною мовою для кандидатів на посади на державній службі.