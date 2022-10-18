Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хочеш громадянство України – склади екзамен. Рада підтримала законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хочеш громадянство України – склади екзамен. Рада підтримала законопроєкт
Законом запроваджується знання основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою
фото: delo.ua

На складання іспитів та подання відповідних документів надається два роки

Верховна Рада сьогодні 18 жовтня прийняла за основу законопроєкт №7606, згідно з яким будуть ввідні обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 309 депутатів. 

Зазначається, що відповідним законом запроваджується знання основ Конституції України та історії України, а також володіння державною мовою на достатньому рівні як умова прийняття до громадянства України. На складання іспитів та подання відповідних документів надається два роки.

Такі ж правила діють для осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою тощо.

Нагадаємо, дискусія щодо обов'язкового іспиту для отримання громадянства України піднялася в українському суспільстві після того, як українське громадянство отримав російський журналіст Олександр Невзоров. Також раніше з'явилася інформація, що російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес.

Додамо, що у липні 2021 року в Україні почали проводити іспити на володіння державною мовою для кандидатів на посади на державній службі.

Теги: депутат партії правила громадянство Верховна Рада мова

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львов за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна РФ
Скандал із паспортом: СБУ підтвердила громадянство РФ судді Львова
3 жовтня, 15:29
Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ
Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ
30 вересня, 18:17
Держдепартаменту США не відомо про зміни в статусі громадянства Сноудена
США відреагували на російське громадянство Сноудена
27 вересня, 01:11

Суспільство

Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
Хочеш громадянство України – склади екзамен. Рада підтримала законопроєкт
Хочеш громадянство України – склади екзамен. Рада підтримала законопроєкт
Як ізраїльська система ППО може допомогти Україні: роз'яснення експерта 
Як ізраїльська система ППО може допомогти Україні: роз'яснення експерта 
УПЦ МП продовжує виконувати інструкції з Москви. Оприлюднені документи 
УПЦ МП продовжує виконувати інструкції з Москви. Оприлюднені документи 
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
На Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих під час окупації – МВС
На Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих під час окупації – МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
368K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
143K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
112K
Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)
101K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
85K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
81K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту