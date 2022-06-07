Невзоров про перші дні з українським паспортом: я у повному захваті

Невзоров вважає себе знаковим і дорогоцінним союзником для України

Російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров вважає, що президентом України Володимиром Зеленським керував здоровий холодний розрахунок, коли він підписував указ про надання йому громадянства. Про це він сказав в інтерв'ю «Гордону».

«Про те, що президентський указ (про надання українського громадянства. – Ред.) підписано, я не знав. Про нього не знав ніхто, поки хтось його не злив. Дуже дякую тому, хто злив. Узагалі, готували оприлюднення цього факту інакше. Але що сталося, те сталося», – сказав Невзоров.

За його словами, він «у захваті» від того, як цю новину сприйняли в Україні. «Розумію, наскільки громадянинові України важко подолати огиду до будь-якого без винятку громадянина Росії. Я розумію, що українці не вірять у хороших росіян, не вірять, що серед цього племені орків можуть бути винятки. Я все розумію. Я у повному захваті, наскільки жорстко мене прийняли мої нові співгромадяни в Україні», – наголосив публіцист.

Він зазначив, що свобода думок, яка є в Україні, є фундаментальною цінністю.

«Чому я в захваті? Я побачив свободу, свободу думок, свободу слова. А я завжди ставив свободу слова вище, ніж геополітичні, політичні, патріотичні та будь-які інші міркування. Тому що свобода слова – це свобода думки, свобода думки – це свобода науки, свобода науки – це свобода розвитку. Фундаментальна річ. А геополітика, (президент РФ Володимир. – Ред.) Путін та інша хрінь – вторинні. Я розумію насторожене ставлення до себе українців», – заявив Невзоров.

Водночас він вважає себе дорогоцінним союзником для України, яка воює. «Я надзвичайно важливий. Залишаючись абсолютно знаковим, я справді дорогоцінний союзник для України. Зеленським, найімовірніше, керував здоровий холодний розрахунок. Він усвідомив калібр зброї і вирішив, що вона потрібна», – зазначив публіцист.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».